Serie A, oggi Roma-Pisa – Diretta

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 10 aprile, i giallorossi affrontano il Pisa – in diretta tv e streaming – all’Olimpico nell’anticipo della 32esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini va a caccia dei tre punti dopo la sconfitta nel big match dell’ultimo turno contro l’Inter, mentre i nerazzurri hanno bisogno di muovere la classifica dopo l’ennesima sconfitta contro il Torino.
Nella prossima giornata di Serie A, la Roma ospiterà l’Atalanta all’Olimpico mentre il Pisa se la vedrà in casa con il Genoa.
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