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Serie A, Torino batte Verona 2-1. Colpo salvezza Cagliari: 1-0 alla Cremonese

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Punti pesanti nelle sfide salvezza della 32esima giornata di Serie A. Oggi, sabato 11 aprile, il Torino ha battuto in casa l’Hellas Verona per 2-1, mentre il Cagliari ha conquistato una vittoria fondamentale contro la Cremonese, battendola 1-0 all’Unipol Domus. 

Allo stadio Olimpico-Grande Torino, i granata sono riusciti a trionfare grazie ai gol di Simeone al 6′ e Casadei al 50′, dopo il momentaneo pareggio degli ospiti firmato da Bowie al 38′. In classifica i granata hanno raggiunto così il al 12esimo posto con 39 punti, mentre i gialloblù sono rimasti fermi a quota 18 in 19esima posizione a pari merito con il Pisa ultimo. 

A Cagliari invece i padroni di casa sono riusciti a battere la Cremonese nello scontro diretto salvezza con il gol decisivo di Esposito, a segno al 18′ della ripresa. In classifica i rossobù hanno così conquistato tre punti fondamentali salendo al 15esimo posto a quota 33, scavalcando di una lunghezza la Fiorentina, impegnata lunedì sera contro la Lazio. I grigiorossi di Giampaolo restano invece quartultimi a 27. 

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