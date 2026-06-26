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Svezia: KO Hien, Atalanta in ansia

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Brutte notizie per la Svezia dopo la sfida pareggiata contro il Giappone, ultimo appuntamento della fase a gironi. Poco dopo la mezz’ora si è registrato l’infortunio di Hien, difensore svedese di proprietà dell’Atalanta. 

Nel tentativo di recuperare un pallone, infatti, Hien ha accusato un dolore ed è finito a terra toccandosi la coscia sinistra. Immediato l’ingresso di Bergvall al posto di Hien il quale ha lasciato il terreno di gioco aiutato da due membri dello staff medico svedese. 

Nelle prossime ore Hien sarà sottoposto agli esami di rito per fare luce sull’entità dell’infortunio: il timore è che il suo Mondiale possa essere finito in anticipo e rimane da monitorare la situazione anche in vista del ritiro precampionato con l’Atalanta.  

  

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