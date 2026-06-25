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Ufficiale l’arrivo di Bagnaia all’Aprilia della prossima stagione, contratto fino al 2030

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Ora è ufficiale: Francesco ‘Pecco’ Bagnaia correrà con l’Aprilia dalla prossima stagione e farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del mondiale. Il 29enne piemontese ha firmato con la scuderia di Noale un contratto quadriennale valido fino al 2030. A dare l’annuncio ufficiale l’Aprilia con una nota sul proprio sito web. “Il cielo è azzurro sopra Noale. L’ingaggio di Bagnaia si conferma come un tassello di grande valore per Aprilia Racing che, con l’arrivo di un tre volte campione del mondo, consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGP. Questo accordo conferma anche la solidità del progetto di Aprilia Racing alla vigilia della rivoluzione tecnica del 2027, che vedrà l’introduzione dei nuovi motori da 850cc”. Soddisfatto l’ad di Aprilia Racing, Massimo Rivola: “Michele Colaninno e io condividiamo l’idea di sostenere l’Italia e per questo abbiamo entrambi pensato a Marco e Pecco insieme per il prossimo capitolo di Aprilia Racing. L’arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano, che in questi ultimi mesi si è distinto a livello mondiale grazie alle imprese di Kimi Antonelli in Formula 1, di Jannik Sinner nel tennis e di Federica Brignone ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Per questo accogliere Pecco ci riempie d’orgoglio e dà un’ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo. Daremo a lui e alla sua famiglia un caloroso benvenuto, ma prima cercheremo di batterlo! Avere un pluricampione del mondo è una responsabilità che non vediamo l’ora di prenderci”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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