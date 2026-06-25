Vela d’epoca, a Venezia il 27-28 giugno la 13esima edizione del Trofeo Principato di Monaco

(Adnkronos) – Le acque del Bacino di San Marco e del Lido sono pronte ad accogliere la tredicesima edizione del Trofeo Principato di Monaco – Le Vele d’Epoca in Laguna Aon Special Award. La regata, promossa da Anna Licia Balzan, Console Onorario del Principato di Monaco a Venezia, si svolgerà con la direzione sportiva di Mirko Sguario, fondatore e presidente dello Yacht Club Venezia con il patrocinio di A.I.V.E. – Associazione Italiana Vele d’Epoca. Quest’anno la manifestazione assume un significato più ampio: oltre a celebrare come sempre lo yachting classico e la storia della marineria, unirà la passione sportiva alla sensibilizzazione per la salvaguardia dei mari e la sostenibilità grazie alla presenza della Fondazione Prince Albert II of Monaco-Italy, del CNR ISMAR, di Venice Sustainability Foundation e Corila.

Tra le novità di quest’anno la presenza di una piccola flotta di Passatore proveniente da Cervia. Questi scafi iconici in legno lunghi 8,55 metri sono stati costruiti in 136 esemplari tra gli anni Settanta e Ottanta dal Cantiere Sartini di Cervia. La delegazione romagnola sarà guidata dallo stesso Giovanni Sartini, figlio di Emilio titolare dell’omonimo cantiere che ha costruito i Passatore. Non mancherà il Passatore 01 del 1971, capostipite di questa celebre serie di barche a vela costruite su progetto del noto architetto navale francese Jean-Marie Finot, insieme a Liggera, Tobia, Cocca e Makò. Oggi le barche sono riunite in un’associazione denominata La Congrega del Passatore.

A Venezia saranno inoltre presenti imbarcazioni in rappresentanza di numerosi sodalizi velici dell’Adriatico, a partire dalla 90enne e plurivincitrice Serenity del 1936 del Circolo Velico Conegliano, Naïf di Ivan Gardini, Strale e Blu Show del Circolo Velico Ravennate, Return del 1960 de I Venturieri, l’associazione per la diffusione della marineria velica fondata a Chioggia nel 1988. Nembo II del 1964 e Menion del 1991 arriveranno dallo Yacht Club Adriaco di Trieste, mentre Gilla del 1950 partirà da Fano e come in passato percorrerà 100 miglia di mare pur di non mancare all’appuntamento di Venezia, sua dodicesima partecipazione all’evento. La Marina Militare schiererà sulla linea di partenza Sorella, l’unico cutter aurico iscritto nel naviglio delle Forze Armate e una tra le più antiche e storiche imbarcazioni da regata del mondo. La barca, di base presso la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia, è stata infatti varata in Inghilterra nel 1858.

Saranno le acque del Lido di Venezia a ospitare le due regate in programma per sabato 27 e domenica 28 giugno, con il segnale di partenza fissato per le 13.00. La domenica mattina, alle 11.00, il pubblico potrà assistere alla tradizionale veleggiata, che sfilerà lungo le Rive del Bacino di San Marco prima della prova conclusiva. Nella serata di sabato 27 giugno, armatori ed equipaggi avranno l’opportunità di conoscere l’impegno ambientale della Prince Albert II di Monaco Foundation-Italy attraverso l’intervento del presidente Marco Colasanti. Accanto a lui il dr. Alessandro Costa per Venice Sustainability Foundation e l’ingegner Pierpaolo Campostrini per Corila. L’evento si terrà presso la Palazzina Canonica (Riva Sette Martiri), sede del Gateway della Biodiversità e del CNR ISMAR mentre le premiazioni avranno luogo sempre presso la sede del CNR ISMAR all’Arsenale di Venezia, messa a disposizione dal direttore Mario Sprovieri.

I riconoscimenti rispecchiano lo spirito della manifestazione: la Direzione del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco in Italia mette in palio un’esclusiva esperienza al Museo Oceanografico di Monaco, abbinata a un soggiorno d’eccellenza presso le strutture alberghiere più esclusive del Principato. Il premio “Overall”, curato dall’atelier Lunardelli Venezia, è una creazione artigianale in rovere inciso che interpreta il mare come spazio di incontro.

L’assessore alle Politiche Culturali e Cultura, Paolo Romor ha dichiarato: “Ringrazio il Consolato del Principato di Monaco, la Fondazione Prince Albert II of Monaco, lo Yacht Club Venezia e il CNR ISMAR per l’organizzazione di questa prestigiosa, e ormai tradizionale, regata. Un evento che unisce la valorizzazione della passione per le vele d’epoca con un forte messaggio di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e del rispetto ambientale. La Città di Venezia è orgogliosa di collaborare con voi e grata della vostra amicizia”.

“Le Vele d’Epoca in Laguna ci ricordano che la sostenibilità non è solo innovazione tecnologica, ma anche cura e responsabilità – afferma Fabrizio D’Oria, direttore generale di Vela spa. – Ogni imbarcazione che sfila in Bacino San Marco è la prova concreta che il mare si tutela anche preservando ciò che abbiamo ereditato. È lo stesso principio che guida il Salone Nautico di Venezia: mettere in dialogo tradizione e futuro, custodire la memoria della marineria e allo stesso tempo promuovere nuove rotte verso un’economia blu più consapevole”.

Il Trofeo Principato di Monaco 2026 si avvale del sostegno del main sponsor Aon, che dà il nome allo Special Award, di Banca Generali e della collaborazione di Vela Spa e Salone Nautico Venezia. A fianco dell’evento anche Mood, Canella, Il Palato Italiano, Zur KaiserKron e Batzen. Mure a Dritta ha firmato l’abbigliamento realizzato con tessuto riciclato dalla plastica; Villa Sandi, che premierà i vincitori con l’Asolo Biodiversity Friend e Nature’s di Bios Line con prodotti a base di ingredienti naturali e formule 100% vegane.

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