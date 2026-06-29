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Wimbledon, oggi si comincia: da Sinner a Djokovic, i match di giornata e dove vederli

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Pronti, via. Inizia Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 29 giugno, comincia il terzo Slam della stagione. Subito in campo il campione in carica Jannik Sinner, che aprirà le danze sul Centrale contro il serbo Kecmanovic. La giornata vedrà in campo anche Novak Djokovic e la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka: debutto anche per l’altro azzurro Luciano Darderi, reduce da un’operazione alle tonsille, ed Elisabetta Cocciaretto. Ecco tutti i match di giornata e dove vederli in tv e streaming.  

Ecco il programma di Wimbledon oggi, lunedì 29 giugno: 

Centrale, dalle 14:30
 

Sinner-Kecmanovic 

Sabalenka-Kostovic 

Wu-Djokovic 

Campo 1, dalle 14 

Ruzic-Raducanu 

Cilic-Medvedev 

Linette-Andreeva 

Campo 2, dalle 12
 

Pegula-Vidmanova 

Zheng-Norrie 

Auger-Aliassime-Shevchenko 

Non prima delle 16:30: Korpatsch-Gauff 

Campo 3, dalle 12
 

Jodar-Gill 

Ruud-Hurkacz 

Jacquemot-Osaka 

Non prima delle 16:30: Krejcikova-Klugman 

Campo 12, dalle 12
 

Sawangkaew-Chwalinska 

Rinderknech-Tarvet 

Non prima delle 14:30: Muchova-Zakharova 

Nakashima-Pinnington Jones 

Campo 18, dalle 12
 

Bencic-Stojsavljevic 

Muller-Paul 

Bautista Agut-Fonseca 

Fernandez-Tjen 

Campo 4, dalle 12
 

Nava-Buse 

Parks-Dudeney 

Tirante-Marozsan 

Sierra-Bondar (doppio donne) 

Campo 5, dalle 12
 

Trungelliti-Damm 

Kwon-Landaluce 

Oliynykova-Kessler 

Yastremska-Ito 

Campo 6, dalle 12
 

Shapovalov-Carreno Busta 

Andreescu-Zhang 

Vallejo-Mejia 

Gasanova-Arango 

Campo 7, dalle 12
 

Kovacevic-van de Zandschulp 

Borges-Boyer 

Stearns-Bartunkova 

Campo 8, dalle 12
 

Vukic-Brooksby 

Medjedovic-Ofner 

Tararudee-Tagger 

Bouzas Maneiro-Potapova 

Campo 9, dalle 12
 

van Assche-Fucsovics 

Ugo Carabelli-Merida 

Liu-Vandewinkel 

Campo 10, dalle 12
 

Sorribes Tormo-Jimenez Kasintseva 

Xinyu Wang-Cocciaretto 

Walton-Prizmic 

de Jong-Hijikata 

Campo 14, dalle 12
 

Mochizuki-Basing 

Non prima delle 13:00: Putintseva-Maria 

Struff-Baez 

Siniakova-Zheng 

Campo 15, dalle 12
 

Cristian-Jovic 

Li-Sonmez 

Non prima delle 14:30: Quinn-Darderi 

Frech-Kalinskaya 

Campo 16, dalle 12
 

Rublev-Safiullin 

Gaston-Tsitsipas 

Xu-Kasatkina 

Alexandrova-Udvardy 

Campo 17, dalle 12
 

Svrcina-Tien 

Ostapenko-Dart 

Non prima delle 14:30: Davidovich Fokina-J. M. Cerundolo 

Jones-Parryff 

Tutte le partite di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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