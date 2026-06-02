Acer contro MacBook Neo con Swift Air 14

(Adnkronos) – Acer arriva al Computex, fiera taiwanese dove viene mostrato il futuro dei PC, svelando una line-up guidata dal nuovo Swift Air 14, un dispositivo dichiaratamente progettato per competere nella stessa fascia del MacBook Neo. Con un prezzo di partenza fissato a 799 euro, il portatile adotta uno chassis interamente in alluminio disponibile in quattro colorazioni (verde, rosa, viola e grigio-azzurro) e si affida ai processori Intel Core Series 3 di fascia economica, noti con il nome in codice “Wildcat Lake”, nelle varianti Core 5 e Core 7 a sei core.

Il confronto tecnico con la controparte Apple evidenzia scelte strategiche ben precise. Il peso dello Swift Air 14 si attesta sui 1,25 chilogrammi, eguagliando il MacBook Neo, rispetto al quale risulta però leggermente più spesso con i suoi 12,9 millimetri contro i 12,7 del rivale. Lo schermo da 14 pollici presenta una risoluzione di 1920 x 1200 pixel e una luminosità di 350 nit, specifiche inferiori al pannello Apple, compensate tuttavia da una frequenza di aggiornamento a 120Hz e dalla copertura totale dello spazio colore sRGB. Sul fronte della connettività Acer si impone grazie alla presenza di due porte Thunderbolt 4 e di una porta USB-A 3.2.

La vera incognita rimane legata alle prestazioni e all’efficienza del chip Wildcat Lake. I primi benchmark indicano una buona capacità di calcolo, in grado di rivaleggiare con l’A18 Pro di Apple, ma l’effettivo comportamento del sistema dipenderà dalla gestione energetica. Per massimizzare l’autonomia Acer ha integrato una generosa batteria da 70Wh, quasi il doppio rispetto ai 36,5Wh del MacBook Neo. Rimane invece qualche dubbio sulla configurazione base da 8GB di RAM, espandibile fino a 16GB, che sul sistema operativo Windows 11 rischia di mostrare limiti prestazionali più evidenti rispetto all’ottimizzazione garantita da macOS. Lo Swift Air 14 arriverà per il mese di luglio.

Accanto al modello ultrasottile, il produttore ha rinfrescato il resto del catalogo con soluzioni di diagonale differente. L’Aspire 18 AI si presenta come un imponente notebook da 18 pollici destinato principalmente all’uso domestico; nonostante il peso contenuto in 2,19 chilogrammi, la risoluzione dello schermo si ferma a 1920 x 1200 pixel, un valore ridotto per un pannello di tali dimensioni, sebbene mitigato da un refresh rate a 165Hz. La scheda tecnica include processori Intel Core Ultra Series 3 “Panther Lake”, fino a 32GB di RAM e la possibilità di installare un secondo SSD M.2.

Per il settore gaming debutta il Nitro 16, caratterizzato dall’adozione del processore a 16 core AMD Ryzen 9 9955HX3D con tecnologia 3D V-cache di seconda generazione. Per contenere i costi di listino, la configurazione massima della scheda grafica è stata limitata a una Nvidia RTX 5070 Ti. I prezzi di vendita di Aspire 18 AI e Nitro 16 non sono ancora stati comunicati, ma le finestre di lancio ricalcano quelle dello Swift Air. La panoramica delle novità si completa con l’Aspire X 16 AI, il convertibile Swift Spin 14 AI e il top di gamma Predator Helios 18 AI, equipaggiato con i processori Intel Arrow Lake Refresh e display Mini LED a doppia modalità.

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