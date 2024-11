Adnkronos Q&A, Ciardi (Acn): “Formazione fondamentale per aziende e sicurezza del Paese”

(Adnkronos) – “L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale si occupa di alcuni settori specifici, come la sicurezza di determinati sistemi. La formazione sarà un tema fondamentale sia per rendere il mercato del lavoro adeguato alle nuove richieste delle aziende sia per la sicurezza e per la competitività del nostro Paese”. Così Nunzia Ciardi, vice direttore generale Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in occasione del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A ‘Trasformazione digitale: dentro l’Ai’, organizzato al Palazzo dell’Informazione a Roma e dedicato alle nuove tendenze del tech, ai passi avanti e ai dubbi legati alle applicazioni dell’intelligenza artificiale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)