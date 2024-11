Adnkronos Q&A, Ibarra (Engineering): “Velocità necessaria per investimento aziendale”

(Adnkronos) – “L’intelligenza artificiale è soltanto una delle tecnologie che in questo momento si sta evolvendo sempre più rapidamente, con una crescita esponenziale. Le sfide sono legate alla velocità: le aziende devono essere capaci di riuscire ad intercettare questo cambiamento dotandosi delle giuste risorse dal punto di vista economico per poter investire nell’infrastruttura”. Lo afferma Maximo Ibarra, ceo di Engineering, in occasione del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A ‘Trasformazione digitale: dentro l’Ai’, organizzato al Palazzo dell’Informazione a Roma e dedicato alle nuove tendenze del tech, ai passi avanti e ai dubbi legati alle applicazioni dell’intelligenza artificiale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)