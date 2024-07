Al via il torneo online Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy 2024

(Adnkronos) – Il Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy edizione 2024 è pronto a iniziare, offrendo una nuova opportunità per gli appassionati del celebre videogioco per Nintendo Switch di competere online. Questa competizione si distingue per la sua vivacità e la popolarità, con Mario Kart 8 Deluxe che continua a essere uno dei titoli più venduti della console. La prima tappa del torneo, la Coppa Estate, si svolgerà domenica 14 luglio, con un orario esteso dalle 11:00 alle 23:00. Le iscrizioni sono aperte a tutti, senza la necessità di possedere il Pass percorsi aggiuntivi. Infatti, tutti i partecipanti avranno accesso alle corse speciali incluse esclusivamente in questo pacchetto di contenuti extra. Per partecipare, basta inserire il codice torneo 4840-5535-5947 nella sezione dedicata del menù di gioco. Il torneo continuerà con la Coppa Autunno, prevista per il 13 ottobre 2024, e si concluderà con la Coppa Inverno il 12 gennaio 2025. Non è obbligatorio partecipare a tutte le tappe per essere ammessi alla linea di partenza delle singole coppe. I primi venticinque classificati di ciascuna tappa riceveranno premi forniti in collaborazione con Lego, Jakks Pacific, Epoch, Simba e il My Nintendo Store. Inoltre, verranno distribuite speciali ricompense celebrative del Seasonal Circuit dedicate a Mario Kart 8 Deluxe. I primi 25 in classifica otterranno 1000 punti oro, mentre tutti i partecipanti riceveranno 50 punti platino utilizzabili per ottenere premi a tema Nintendo, anche in edizione limitata, sul sito web My Nintendo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)