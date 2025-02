Amazon ancora a fianco del Ministero della Cultura: Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito utilizzabili su Amazon.it

(Adnkronos) – Amazon conferma il suo impegno a rendere la cultura più accessibile collaborando con il Ministero della Cultura. Questa partnership permette ai giovani di utilizzare le Carte Cultura Giovani e Carta del Merito per acquistare una varietà di prodotti culturali su Amazon.it. Gli utenti possono utilizzare le Carte per acquistare libri, CD, vinili, eBook Kindle, DVD Blu-ray, e strumenti musicali, tra gli altri. Questi prodotti sono selezionati per contribuire alla formazione e all’arricchimento culturale dei giovani. Per partecipare, i beneficiari devono registrarsi sul portale cartegiovani.cultura.gov.it utilizzando SPID o CIE entro il 30 giugno 2025, e possono utilizzare i codici Amazon fino al 31 dicembre 2025. Durante l’ultimo anno, i giovani hanno mostrato una predilezione per generi diversi attraverso le loro scelte di acquisto su Amazon. I libri di J.K. Rowling e i thriller di Donato Carrisi sono stati tra i più popolari, mentre la musica rap e pop ha dominato le vendite di vinili e CD. Anche il cinema fantasy e le serie TV epiche, come “Il Trono di Spade” e “Il Signore degli Anelli”, hanno riscosso grande successo.

Come Utilizzare le Carte Cultura su Amazon.it



I giovani adulti che rispondono ai requisiti possono ottenere le Carte sui siti ministeriali e, successivamente, creare Buoni ministeriali per l’acquisto di prodotti idonei. I Codici Amazon ottenuti sono validi per 48 ore e permettono l’acquisto di articoli venduti e spediti da Amazon. È anche possibile richiedere il riaccredito dei Codici non utilizzati.

Per richiedere e utilizzare la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito, sono necessari alcuni requisiti specifici. Ecco un riassunto:

Carta Cultura Giovani

Età: Avere compiuto 18 anni nell’anno precedente alla richiesta (ad esempio, nel 2024 per il bonus 2025). Residenza: Essere residenti in Italia o avere un permesso di soggiorno valido. ISEE: Avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) familiare non superiore a 35.000 euro.

Carta del Merito

Età: Avere conseguito la maturità con il massimo dei voti (100/100 o 100 e lode) entro i 19 anni di età. Residenza: Essere residenti in Italia o avere un permesso di soggiorno valido. Come richiedere le carte

Per richiedere entrambe le carte, è necessario accedere al portale dedicato del Ministero della Cultura e seguire la procedura guidata. Avrai bisogno delle tue credenziali SPID o CIE.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)