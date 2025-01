Annunciata la squadra dell’anno di EA Sports FC 25

(Adnkronos) – Arts ha svelato oggi i ventidue giocatori d’élite che hanno conquistato un posto nella prestigiosa Squadra dell’Anno (TOTY) maschile e femminile di Fc 25. Tra i pochi premi nel mondo del calcio votati dai tifosi, il TOTY offre ai fan l’opportunità di formare la rosa finale e celebrare le stelle più brillanti del panorama calcistico mondiale. Gli attaccanti saranno disponibili in EA Sports FC 25 a partire da domani 17 gennaio, seguiti dai centrocampisti il 19 gennaio e dai difensori/portieri il 21 gennaio. I roster completi dei TOTY saranno aggiunti al pool di elementi accessibili di Football Ultimate Team dal 23 al 31 gennaio, mentre le menzioni d’onore, il dodicesimo uomo e la dodicesima donna saranno disponibili il 24 gennaio. “Partecipare al Team of The Year di FC 25 con alcuni dei giocatori che ammiravo da bambino è un grande onore”, afferma il centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham. “I tifosi sono una parte fondamentale del motivo per cui noi giocatori troviamo così divertente fare quello che facciamo, quindi grazie!”. Il difensore del Liverpool FC Virgil van Dijk ha dichiarato: “È una bellissima sensazione essere riconosciuti dai tifosi, perciò sono orgoglioso e onorato di essere stato votato per la Squadra dell’Anno di FC 25. Grazie a tutti coloro che hanno votato e per il vostro sostegno”. Per i giocatori di EA Sports FC Mobile, il roster TOTY maschile sarà disponibile in-game a partire dal 21 gennaio, in concomitanza con l’inizio di un evento che prevede tre Capitoli TOTY, speciali ICONE TOTY e uno Star Pass TOTY dedicato. L’evento EA Sports FC Mobile TOTY continuerà con aggiornamenti settimanali fino all’UTOTY di metà febbraio, con il lancio di ATT (attaccanti) il 13 febbraio, MID (centrocampisti) il 15 febbraio e DEF (difensori) il 17 febbraio. L’evento terminerà il 6 marzo. EA Sports FC 25 è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One, e Nintendo Switch, e via EA Play.

Squadra dell’Anno Femminile

Portiere: Ann-Katrin Berger (Germania) – Gotham FC Centrocampista: Aitana Bonmatí (Spagna) – FC Barcelona Difensore: Sakina Karchaoui (Francia) – Paris Saint-Germain Centrocampista: Alexia Putellas (Spagna) – FC Barcelona Difensore: Wendie Renard (Francia) – Lyon Centrocampista: Guro Reiten (Norvegia) – Chelsea Difensore: Irene Paredes (Spagna) – FC Barcelona Attaccante: Caroline Graham Hansen (Norvegia) – FC Barcelona Difensore: Lucy Bronze (Inghilterra) – Chelsea Attaccante: Sophia Smith (USA) – Portland Thorns Attaccante: Lauren James (Inghilterra) – Chelsea

Squadra dell’Anno Maschile

Portiere: Emiliano Martínez (Argentina) – Aston Villa Centrocampista: Jude Bellingham (Inghilterra) – Real Madrid Difensore: Virgil van Dijk (Paesi Bassi) – Liverpool Centrocampista: Rodri (Spagna) – Manchester City Difensore: William Saliba (Francia) – Arsenal Centrocampista: Cole Palmer (Inghilterra) – Chelsea Difensore: Dani Carvajal (Spagna) – Real Madrid Attaccante: Vinicius Junior (Brasile) – Real Madrid Difensore: Alejandro Grimaldo (Spagna) – Bayer Leverkusen Attaccante: Mohamed Salah (Egitto) – Liverpool Attaccante: Kylian Mbappé (Francia) – Real Madrid —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)