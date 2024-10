Apple annuncia iMac in nuovi colori e con chip M4

(Adnkronos) – Apple ha annunciato il lancio di un nuovo modello di iMac, equipaggiato con il chip M4, un processore più potente rispetto ai modelli precedenti. Le nuove caratteristiche tecniche offrono prestazioni migliorate, con una velocità fino a 1,7 volte superiore per le attività quotidiane e fino a 2,1 volte più rapide per attività complesse, come l’editing di foto e i videogiochi, rispetto all’iMac dotato di chip M1. Il Neural Engine del chip M4 supporta inoltre funzionalità avanzate di intelligenza artificiale grazie a Apple Intelligence, la piattaforma integrata di Apple per l’AI. Il nuovo iMac è disponibile in una gamma di colori ampliata, con opzioni che includono il verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento. È possibile scegliere l’opzione del vetro con nano-texture per il display Retina 4,5K da 24”, progettato per ridurre i riflessi. Per quanto riguarda la connettività, il dispositivo include fino a quattro porte Thunderbolt 4, il supporto per Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, e accessori in tinta con porta USB-C. Il dispositivo è inoltre dotato di una videocamera 12MP con tecnologia Center Stage, che segue l’utente durante le videochiamate per mantenerlo al centro dell’inquadratura, una funzione utile per videochiamate familiari e lavorative. Un sistema audio a sei altoparlanti e microfoni con tecnologia beamforming completano la dotazione multimediale. Il chip M4 garantisce prestazioni potenziate per i professionisti del settore creativo e per i giocatori. Le prestazioni nell’editing di immagini e video sono incrementate fino a 2,1 volte rispetto al modello precedente, mentre l’esperienza di gioco risulta significativamente più fluida anche con titoli recenti. Apple Intelligence porta sui dispositivi una serie di nuove funzioni, inclusa la generazione di immagini e emoji personalizzate, mantenendo standard elevati di tutela della privacy grazie alla gestione locale delle informazioni. macOS Sequoia, il sistema operativo del nuovo iMac, integra nuove funzionalità che migliorano l’esperienza utente. Safari include ora la modalità “In evidenza” e funzioni avanzate di lettura e organizzazione delle finestre. Migliorie anche nel settore ambientale: il nuovo iMac è costruito con materiali riciclati e utilizza un packaging privo di plastica. Il nuovo iMac è disponibile in due configurazioni base. Il modello con CPU 8-core e GPU 8-core, dotato di 16GB di memoria unificata espandibile a 24GB e SSD da 256GB (con possibilità di configurazione fino a 1TB), è in vendita a partire da €1.529, e a €1.469 per il settore Education. La versione con CPU 10-core e GPU 10-core, con memoria unificata da 16GB espandibile a 32GB e SSD da 256GB (configurabile fino a 2TB), parte da €1.779, e da €1.659 per il settore Education. Entrambi i modelli includono una Magic Keyboard e un Magic Mouse (o Magic Trackpad opzionale) in colori coordinati e due porte Thunderbolt 4 nella configurazione base. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)