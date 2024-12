Apple Vision Pro: in arrivo il supporto ai controller Sony PSVR2

(Adnkronos) – Secondo indiscrezioni riportate da Mark Gurman nella newsletter “Power On” di Bloomberg, Apple Vision Pro potrebbe presto supportare i controller di Sony PlayStation VR2. Sembra che Apple e Sony avessero pianificato di annunciare la compatibilità “settimane fa”, ma il lancio è stato posticipato. La partnership, se confermata, prevederebbe la vendita dei controller Sony da parte di Apple, attualmente non disponibili singolarmente. Sony starebbe lavorando all’integrazione da mesi, mentre Apple avrebbe interpellato gli sviluppatori terze parti per valutare il loro interesse nell’utilizzo dei controller Sony per Vision Pro. Si tratta di una notizia potenzialmente positiva per i possessori di Vision Pro che desiderano un’esperienza di gioco più completa. Attualmente, la selezione di giochi nativi per visionOS è limitata, nonostante alcuni titoli interessanti come “Thrasher”. Gurman sottolinea che Apple intende utilizzare i controller Sony non solo per il gaming, ma anche per la navigazione in visionOS e per un controllo più preciso in applicazioni come Final Cut Pro e Adobe Photoshop. Al momento, è possibile utilizzare un controller Bluetooth standard per navigare in visionOS e giocare a titoli compatibili con controller per iPad e iPhone, emulatori iOS e giochi nativi per Virtual Boy. Resta da vedere se questa partnership si concretizzerà e contribuirà alla diffusione di giochi di qualità sulla piattaforma. Le vendite di Vision Pro e la storica difficoltà di Apple nell’ottenere il supporto degli sviluppatori di videogiochi sollevano dubbi sul successo dell’iniziativa. Tuttavia, Vision Pro si differenzia dagli altri dispositivi Apple e la realtà virtuale rappresenta un mercato a sé. L’interesse della community per controller dedicati è evidente, come dimostra il successo di progetti Kickstarter come “Surreal Touch”, che mira a sviluppare controller in stile Meta Quest 3 per Vision Pro. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)