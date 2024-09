Apple Watch Series 10, nuovo design e funzioni per la salute

(Adnkronos) – Con un evento intitolato “It’s Glowtime”, Apple ha svelato al mondo la sua ultima meraviglia tecnologica: l’Apple Watch Series 10. Con un design rinnovato, display più ampi e una serie di funzioni innovative, questo smartwatch promette di rivoluzionare ancora una volta il modo in cui interagiamo con la tecnologia indossabile. La prima cosa che salta all’occhio è il nuovo design, più sottile ed elegante, che segna il primo aggiornamento estetico dal 2021. Gli schermi, ora più grandi su entrambi i modelli, offrono un’esperienza visiva più coinvolgente, perfetta per visualizzare notifiche, controllare l’ora o utilizzare le numerose app disponibili. Ma le novità non si fermano all’aspetto esteriore. Apple Watch Series 10 introduce un altoparlante integrato più potente che consente di ascoltare musica o podcast direttamente dall’orologio, senza bisogno di cuffie. La ricarica rapida permette di raggiungere l’80% della batteria in soli 30 minuti, mentre un nuovo quadrante, sensibile alla luce ambientale, sfrutta al massimo lo spazio extra offerto dai display più ampi. Apple Watch Series 10 si conferma un alleato prezioso per la salute, grazie alla capacità di rilevare l’apnea notturna, un disturbo del sonno potenzialmente pericoloso. La funzione di monitoraggio del sonno, attiva durante la notte, è in grado di identificare i momenti in cui la respirazione si interrompe, fornendo un prezioso strumento di diagnosi precoce. La resistenza all’acqua è stata ulteriormente migliorata, rendendo l’orologio adatto anche agli sport acquatici ad alta velocità fino a 6 metri di profondità. Questa novità porta con sé l’introduzione dell’app Depth, finora esclusiva dei modelli Ultra, che offre informazioni dettagliate sull’immersione. La gamma di colori e materiali si arricchisce con l’arrivo della versione Jet Black in alluminio lucido, mentre l’acciaio inossidabile lascia il posto al titanio lucido, per un look ancora più raffinato. In USA, Apple Watch Series 10 è già disponibile per il pre-ordine, con il lancio ufficiale previsto per il 20 settembre. Il prezzo di partenza è di 399 dollari per la versione da 44 mm. I prezzi in Italia non sono ancora stati annunciati. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)