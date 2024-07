AS Roma e EA Sports FC 25, accordo pluriennale. E nello spot c’è Blanco

(Adnkronos) – AS Roma ed Electronic Arts hanno annunciato una nuova partnership pluriennale, che vedrà le squadre maschili e femminili del club completamente integrate in EA Sports FC a partire dal lancio di EA Sports FC 25. Questa collaborazione segna una svolta significativa nell’esperienza videoludica calcistica, con AS Roma che diventa parte integrante del videogioco di calcio più venduto, disponibile anche su FC Mobile e FC Online. L’accordo è particolarmente rilevante per l’AS Roma Women, vincitrice dello Scudetto e della Coppa Italia nella scorsa stagione. Diventando una delle due squadre della Serie A femminile a ottenere la licenza per la serie FC, la squadra femminile della Roma rafforza l’impegno di EA Sports FC nel promuovere il calcio femminile a livello globale. La CEO dell’AS Roma, Lina Souloukou, ha espresso grande soddisfazione per questa collaborazione, sottolineando l’importanza culturale di questo passo avanti per l’affermazione del calcio femminile. L’integrazione delle squadre maschili e femminili della Roma nel gioco includerà rappresentazioni fedeli dello stemma del club e delle maglie, offrendo ai tifosi un’esperienza completa. Con EA Sports FC 25, i fan giallorossi potranno vivere l’emozione di giocare con la loro squadra del cuore senza compromessi. Per celebrare la collaborazione, è stato pubblicato un video con Blanco, uno degli artisti musicali italiani più acclamati e appassionato tifoso dell’AS Roma. Blanco, con un profondo legame personale con Roma grazie alle origini del padre, incarna perfettamente lo spirito della squadra e dei suoi tifosi. Electronic Arts ha svelato che EA Sports FC 25 sarà disponibile a partire dal 27 settembre 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, e Nintendo Switch. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)