Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft posticipa di nuovo il lancio

(Adnkronos) – Ubisoft ha annunciato il posticipo del lancio di Assassin’s Creed Shadows, il nuovo capitolo della celebre saga. Originariamente previsto per il 14 febbraio, il gioco sarà disponibile a partire dal 20 marzo su PlayStation 5, Xbox Series, PC (via Steam, Epic Games Store e Ubisoft Store), Mac (via App Store) e Luna. La decisione di posticipare il lancio di un mese è stata presa per consentire al team di sviluppo di Ubisoft Quebec di integrare al meglio i feedback raccolti dai giocatori negli ultimi tre mesi. Questo ulteriore tempo permetterà di ottimizzare l’esperienza di gioco e garantire un lancio nelle migliori condizioni possibili. Nello stesso contesto, l’azienda ha ufficializzato la valutazione di nuove opzioni strategiche che potrebbero includere la vendita della società. In un comunicato stampa, il co-fondatore e CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha dichiarato: “Abbiamo compiuto buoni progressi nelle revisioni strategiche e operative avviate alcuni mesi fa e siamo fiduciosi che questo posizionerà Ubisoft per un futuro più solido. Abbiamo adottato misure decisive per rimodellare il Gruppo al fine di offrire esperienze di gioco di prim’ordine, migliorare l’efficienza operativa e massimizzare la creazione di valore. Di recente abbiamo anche nominato consulenti di spicco e stiamo esplorando attivamente diverse opzioni strategiche e capitalistiche per sbloccare il pieno potenziale di valore dei nostri asset. Siamo convinti che ci siano diversi percorsi potenziali per generare valore dagli asset e dai franchise di Ubisoft. Inoltre, sosteniamo pienamente gli sforzi dei nostri team per creare il capitolo più ambizioso del franchise di Assassin’s Creed e abbiamo preso la decisione di fornire un mese di sviluppo aggiuntivo a Shadows per integrare al meglio i feedback dei giocatori raccolti negli ultimi tre mesi, il che ci consentirà di esprimere appieno il potenziale del gioco e concludere l’anno in modo positivo”. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)