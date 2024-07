ASUS ROG Falchion RX Low Profile – La recensione

(Adnkronos) – La ASUS ROG Falchion RX Low Profile è l’ultima novità della serie di tastiere compatte da gaming di ASUS. Questa tastiera meccanica wireless offre connettività tramite un ricevitore a 2,4 GHz alloggiato nello chassis della tastiera o via Bluetooth, rendendola estremamente versatile per diversi tipi di utilizzo. Il layout a basso profilo del 65% della Falchion RX è una caratteristica ideale per chi dispone di uno spazio limitato sulla scrivania o per chi ha bisogno di una tastiera versatile per un ambiente di lavoro ibrido. La rimozione della fila delle funzioni e del tastierino numerico, mette a disposizione dell’utente finale un formato compatto che si distingue già dalla prima impressione per lo chassis bianco argentato, naturalmente dotato di illuminazione RGB, che rende il prodotto elegante e moderno. Allo stesso modo la Falchion RX evidenzia una certa robustezza e qualità nei materiali di costruzione che ne garantiscono una generale solidità eliminando qualsiasi eventuale flessione nel deck. ROG Falchion RX Low Profile viene fornita con una copertura antipolvere in plastica che può essere posizionata sulla parte anteriore della tastiera quando non viene utilizzata proprio per salvaguardare la tastiera da polvere o altri agenti accidentali. Durante l’uso, la copertura può essere spostata sul retro della tastiera, dove dei piedini in gomma assicurano che la tastiera rimanga ferma sulla scrivania o sul tavolo. Uno switch fisico consente di passare facilmente tra le modalità di compatibilità per Windows e per macOS. Caratteristica

della tastiera che viene confermata dalla doppia stampa sui tasti per accogliere sia gli utenti Windows che Mac. Strategia che incontra non solo coloro i quali si trovino a lavorare con diversi sistemi operativi ma anche il crescente numero di videogiocatori su piattaforme Mac. La tastiera è inoltre dotata di un moderno slider multifunzionale sul bordo superiore, una soluzione contemporanea ai tradizionali tasti multimediali pensata in funzione della riduzione dello spazio disponibile. Lo slider Republic of Gamers naturalmente può essere personalizzato per accedere alla regolazione del volume, cambiare l’intensità dell’illuminazione RGB o controllare la riproduzione multimediale. Come tastiera da gaming wireless, la Falchion RX offre una buona gamma di opzioni di connettività, dal ricevitore wireless Omni USB al Bluetooth.La ricarica avviene tramite la porta USB-C, che trasforma la Falchion RX in una tastiera cablata, utile per chi appassionato di gaming estremo non si fidi del tutto di una connessione wireless. I tasti utilizzano switch ottici RX ROG pre-lubrificati, disponibili in due varianti: lineare o clicky, per soddisfare le preferenze di tutti gamer. Inoltre, la tastiera è dotata di retroilluminazione RGB personalizzabile, che può essere configurata attraverso il software dedicato. Gli switch RX Low Profile sono fluidi e incredibilmente silenziosi, sia per quanto riguarda la digitazione che nelle più frenetiche sessioni di gaming. Questi switch hanno steli, stabilizzatori e molle lubrificate che offrono una sensazione di click più fluida ed eliminano i rumori di rimbalzo delle molle facendo si che la Falchion RX Low Profile risulti essere assolutamente discreta e silenziosa. L’esperienza di utilizzo della tastiera ROG ASUS si è dimostrata altamente positiva e intuitiva e a differenza, fortunatamente, da quanto segnalato da alcuni utenti, durante la prova della tastiera non si sono verificati problemi di “key chatter”, ovvero la involontaria ripetizione dei tasti. La ASUS ROG Falchion RX Low Profile è disponibile per l’acquisto sul sito Rog Asus.

