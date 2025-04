Bluesky, arriva la spunta blu sul rivale di X

(Adnkronos) – Bluesky, il social network decentralizzato che negli ultimi anni si è imposto come alternativa a X, ha annunciato l’introduzione di un nuovo sistema di verifica degli account destinato a garantire maggiore autenticità e affidabilità all’interno della piattaforma. L’iniziativa prevede l’assegnazione proattiva di un simbolo di verifica — un segno di spunta all’interno di un cerchio blu — agli account considerati autentici e di rilievo pubblico. Parallelamente, Bluesky ha introdotto lo status di “Trusted Verifier” per determinate organizzazioni, come ad esempio The New York Times. Queste entità avranno la facoltà di verificare l’identità degli utenti a loro affiliati. In seguito, il team di moderazione della piattaforma provvederà a esaminare ogni verifica per assicurarne la validità. Gli account delle organizzazioni riconosciute come Trusted Verifier saranno contrassegnati da un segno di spunta inserito in un cerchio smerlato, distintivo rispetto al cerchio arrotondato riservato agli account verificati singolarmente. Questa nuova struttura di verifica si affianca al sistema di auto-verifica già esistente su Bluesky, che consente agli utenti di associare un dominio al proprio nome utente, ad esempio “@nomeutente.nomedominio.com”. Tuttavia, il nuovo modello semplifica l’accesso alla verifica per giornalisti indipendenti e creatori di contenuti, eliminando la necessità di possedere o gestire un dominio specifico. Inoltre, la misura mira a contrastare fenomeni di impersonificazione, problema cresciuto in seguito al rapido aumento degli iscritti registrato negli ultimi mesi del 2024. Attualmente, la piattaforma non consente agli utenti di inviare richieste per ottenere lo status verificato o quello di Trusted Verifier. Tuttavia, è previsto che tale funzionalità venga resa disponibile in una fase successiva, una volta che il sistema sarà stato ottimizzato sulla base del feedback ricevuto. Per gli utenti interessati alla trasparenza, sarà possibile visualizzare l’organizzazione che ha effettuato la verifica cliccando sul segno di spunta associato all’account. È inoltre prevista un’opzione per nascondere lo stato di verifica attraverso il percorso Impostazioni > Moderazione > Impostazioni verifica all’interno dell’app. L’introduzione di questo sistema si inserisce in una più ampia strategia di evoluzione della piattaforma, che di recente ha lanciato nuove funzionalità come i video di tre minuti, un filtro antispam per i messaggi diretti, una pagina di ricerca rinnovata e le reazioni emoji nelle conversazioni private. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)