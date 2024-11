Call of Duty: Black Ops 6 macina numeri da record per la serie nei primi 30 giorni

(Adnkronos) – “Call of Duty: Black Ops 6” si è rivelato il lancio più grande nella storia del franchise, stabilendo nuovi record per il numero totale di giocatori, ore giocate e partite disputate nei suoi primi 30 giorni di disponibilità. Activision ha attribuito questo straordinario successo al forte coinvolgimento dei giocatori e alla performance eccezionale del lancio, enfatizzando in particolare come l’inclusione del gioco nel Game Pass di Xbox abbia facilitato l’accesso a un vasto pubblico senza necessità di acquistare il titolo a prezzo pieno. Activision attraverso un post su X ha celebrato i risultati del gioco che ha superato le vendite di titoli precedenti come “Modern Warfare 3” sia nel mercato europeo che in quello americano. Adnkronos Tech&Games ha raggiunto Miles Leslie, Associate Creative Director, presso Treyarch per analizzare il fenomeno Black Ops 6

Come si è evoluto il franchise di Call of Duty negli ultimi anni per conservare la sua popolarità in un mercato dei videogiochi altamente competitivo?



L’essenza di Black Ops, con la sua esperienza di gioco di altissimo livello, ha saputo conquistare e coinvolgere i giocatori per anni. In Black Ops 6 abbiamo introdotto l’Omnimovement che consente ai giocatori di scattare, scivolare e tuffarsi in qualsiasi direzione, migliorando il controllo e la padronanza in tutte le modalità (Campagna, Multiplayer e Zombi). Abbiamo anche implementato una serie di nuove feature di gioco e di miglioramenti nelle modalità Multiplayer e Zombi, pensati per offrire ai giocatori contenuti coinvolgenti, soprattutto con l’uscita delle stagioni – la stagione 1 è disponibile dal 14 novembre e tutte le altre arriveranno nel corso del 2025 live del prossimo anno. Ogni nuovo titolo rappresenta una sfida divertente per l’evoluzione del gioco, dei personaggi, delle mappe e del gameplay, che il nostro team affronta con grande impegno ogni volta.

Quali strategie ha implementato Activision per mantenere la serie fresca e coinvolgente sia per i nuovi giocatori che per i fan di lunga data?



Black Ops si rinnova costantemente ed è in grado di essere coinvolgente grazie alla varietà di esperienze offerte: la Campagna giocatore singolo immerge i giocatori in una trama avvincente, il Multiplayer offre un’arena competitiva, mentre la modalità Zombi propone un’esperienza co-op ideale per giocare con gli amici. Black Ops 6 valorizza queste diverse modalità di intrattenimento, mantenendo alto l’interesse sia dei nostri sviluppatori che dei milioni di giocatori in tutto il mondo



Può raccontare l’impatto del feedback dei giocatori sullo sviluppo dei recenti titoli di Call of Duty?



Il feedback costruttivo dei giocatori è essenziale per comprendere il loro livello di coinvolgimento. Lo sviluppo del gioco è un processo iterativo, che richiede continue modifiche basate sul playtesting. Valorizziamo ogni riscontro per identificare ostacoli e nuove opportunità di intrattenimento. Il nostro team analizza attentamente tutti i commenti, allineandoli agli obiettivi di sviluppo, per trovare il giusto equilibrio tra il feedback ricevuto e i miglioramenti da apportare a ogni gioco che realizziamo.



In che modo i progressi tecnologici, come le console di nuova generazione e l’hardware per PC, hanno influenzato lo sviluppo e le caratteristiche dei giochi recenti?



Il nostro obiettivo è aumentare ulteriormente l’immersione dei giocatori lavorando con le tecnologie disponibili più avanzate. I miglioramenti al nostro processo di fotogrammetria danno vita a mondi e personaggi ancora più realistici, mentre le innovazioni audio di quest’anno permettono ai giocatori di individuare meglio i nemici grazie ai progressi nell’audio spaziale e nella tecnologia HRTF, solo per citarne alcuni. Questi aggiornamenti intensificano l’immersione dei gamer nel gioco e offrono ai nostri team di sviluppo nuovi strumenti per spingere ogni giorno i confini dell’esperienza di gioco un po’ più in là..



In che modo l’integrazione del gioco cross-platform e della progressione incrociata ha influenzato la community di Call of Duty e l’esperienza dei giocatori?



Il cross play e i progressi condivisi hanno dato la possibilità ai giocatori di creare nuove community e riconnettersi con amici di vecchia data, senza preoccuparsi della piattaforma di gioco. Il nostro obiettivo è ridurre al minimo gli ostacoli, consentendo ai giocatori di divertirsi insieme e di progredire con lo stesso account, indipendentemente dalla piattaforma su cui giocano. Si tratta di un passo decisivo rispetto al punto in cui si trovava l’industria dieci anni fa.



Può spiegare qual è il ruolo di Warzone nell’ecosistema di Call of Duty e il suo impatto sulla direzione del franchise?



Warzone ha ampliato le modalità con cui i giocatori possono vivere l’esperienza di Call of Duty. La combinazione di Black Ops 6 e Warzone offre numerose opportunità per giocare insieme e divertirsi, arricchendo il fascino del franchise per un pubblico più ampio e consentendo ai giocatori di sbloccare e trasferire contenuti da un gioco all’altro, se lo desiderano.



Quanto è importante la narrativa nei recenti giochi di Call of Duty, e come bilanciate gli elementi narrativi con il multiplayer e i componenti live-service?



In Black Ops 6, abbiamo creato una narrazione con un mondo, personaggi e storie che giocano un ruolo fondamentale nel coinvolgere i giocatori attraverso la Campagna, il Multiplayer e Zombi. La storia che i giocatori vivono nella Campagna getta le basi per l’universo del Multiplayer, che si evolve durante le stagioni post-lancio, e si intreccia con il gameplay, radicando il gioco negli anni ’90 per offrire un’esperienza narrativa più unica rispetto agli anni passati.



Quali misure sta adottando Activision per garantire un ambiente di gioco equo e sicuro, in particolare per quanto riguarda problemi come il cheating e il comportamento molesto?



I team responsabili della lotta contro il cheating e la tossicità hanno recentemente pubblicato dei report sui progressi compiuti per proteggere la community, evidenziando gli sforzi continui per garantire un ambiente di gioco equo e divertente per tutti.



Guardando al futuro, cosa possono aspettarsi i fan dal franchise di Call of Duty in termini di nuovi contenuti, funzionalità e direzione complessiva nei prossimi anni?

In futuro i fan potranno aspettarsi contenuti entusiasmanti che arricchiranno l'esperienza di gioco principale con nuove mappe, modalità, armi, operatori e gameplay. Continueremo a tenere aggiornato Black Ops 6 introducendo nuovi contenuti e rispondendo ai feedback della community per garantire un'esperienza positiva e divertente anche nelle prossime stagioni. Non vediamo l'ora di scoprire le reazioni dei nostri giocatori alle novità che ogni stagione introdurrà nel gioco