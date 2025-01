Campo magnetico lunare: nuove rivelazioni dalla missione cinese Chang’e-5

(Adnkronos) – Una nuova analisi di campioni raccolti dalla missione cinese Chang’e-5 ha rivelato che la Luna possedeva un debole, ma ancora attivo, campo magnetico circa 2 miliardi di anni fa. I ricercatori dell’Istituto di Geologia e Geofisica (Igg) dell’Accademia Cinese delle Scienze hanno analizzato nove campioni di basalto riportati da Chang’e-5 dall’Oceanus Procellarum, situato alle medie latitudini della Luna. Queste rocce offrono un’opportunità unica per esplorare la storia magnetica lunare da 3 a 1 miliardo di anni fa, un periodo ancora in gran parte inesplorato. I risultati, pubblicati sulla rivista Science Advances, mostrano che la Luna aveva un debole campo magnetico durante questo periodo, con una forza compresa tra 2 e 4 microtesla, ovvero meno del 10% della forza del campo terrestre attuale. Questa scoperta colma un’importante lacuna nella nostra comprensione dell’evoluzione magnetica lunare e suggerisce che la dinamo lunare sia durata almeno fino alla sua “età media”, come afferma Cai Shuhui, uno degli autori corrispondenti dell’articolo. I ricercatori hanno anche ipotizzato la presenza di una convezione termica in corso nelle profondità del mantello lunare, che potrebbe aver fornito calore extra per l’attività vulcanica prima della completa scomparsa del campo magnetico lunare. La forza che guidava il campo magnetico potrebbe derivare da processi come la cristallizzazione del nucleo lunare, l’oscillazione e la discesa di materiali primordiali densi, secondo lo studio. Il debole campo magnetico rilevato nei campioni di Chang’e-5 indica la presenza di uno scudo protettivo durante questo periodo, offrendo un punto di riferimento per la ricerca sull’alterazione spaziale e sui materiali volatili come l’acqua sulla superficie lunare nella “mezza età” della Luna, ha affermato Cai. Inoltre, il team di ricerca ha pubblicato uno studio sulla rivista Nature il mese scorso, che indica un’inaspettata recrudescenza della forza del campo magnetico lunare 2,8 miliardi di anni fa. La scoperta si basa su campioni di roccia raccolti dal lato nascosto della Luna dalla sonda lunare Chang’e-6. Questi due studi suggeriscono insieme che il campo magnetico lunare non solo è persistito nella sua “età media”, ma potrebbe anche aver subito fluttuazioni durante quel periodo, ha concluso Cai. Nel novembre 2024, un team dell’Igg ha segnalato due eventi vulcanici avvenuti sul lato nascosto della Luna 2,8 miliardi di anni fa e 4,2 miliardi di anni fa. Un altro studio ha confermato che i campioni a basso contenuto di titanio raccolti da Chang’e-6 hanno circa 2,83 miliardi di anni, fornendo prove dell’attività vulcanica sul lato nascosto della Luna. Per completezza, va ricordato inoltre che il 25 giugno dello scorso anno, la sonda lunare Chang’e-6 è tornata sulla Terra con 1.935,3 grammi di campioni lunari raccolti dal lato nascosto della Luna, precedentemente inesplorato, mentre la sonda Chang’e-5, tornata sulla Terra il 17 dicembre 2020, ha recuperato 1.731 grammi di campioni lunari, costituiti principalmente da rocce e suolo dalla superficie lunare. Crediti immagine Cnsa/Handout via Xinhua —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)