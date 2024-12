Capcom annuncia i sequel di Onimusha e Okami

(Adnkronos) – I The Game Awards 2024 sono stati palcoscenico di grandi ritorni: Capcom ha infatti annunciato i sequel di due amatissime serie, Onimusha e Okami. Onimusha: Way of the Sword, primo capitolo della saga in quasi vent’anni, riporterà i giocatori in un Giappone feudale oscuro e fantastico, dove i samurai dovranno affrontare creature soprannaturali in combattimenti frenetici. Ambientato a Kyoto durante il primo periodo Edo, il gioco vedrà un samurai solitario, armato del guanto Oni, scontrarsi con i demoniaci Genma. Uscirà nel 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Ma le sorprese non finiscono qui. Capcom ha infatti annunciato anche un nuovo capitolo della serie Okami, che vedrà il ritorno di Amaterasu e dei suoi amici in un’altra emozionante avventura in stile giapponese. Il progetto, ancora avvolto nel mistero, è diretto da Hideki Kamiya, director dell’Okami originale, e vede la collaborazione di diversi studi, tra cui M-TWO Inc., Machine Head Works Inc. e CLOVERS Inc. Kamiya ha espresso la sua gioia per il ritorno di Okami, dichiarando: “Non pensavo che sarebbe arrivato davvero il giorno in cui sarei tornato su Okami e avrei continuato la storia con le mie mani. Come un forte sole nascente, questo progetto è finalmente in movimento.” Per ora non ci sono ulteriori dettagli sul sequel di Okami, ma Capcom promette di svelare maggiori informazioni in futuro.

