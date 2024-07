Crash Bandicoot 5 è stato cancellato, la rivelazione social

(Adnkronos) – Negli ultimi anni, il franchise di Crash Bandicoot ha vissuto una significativa rinascita. Dopo il successo delle rimasterizzazioni dei primi tre giochi e il sequel principale “Crash Bandicoot 4: It’s About Time”, la serie ha visto anche una nuova versione di “Crash Team Racing” e un party game intitolato “Crash Team Rumble”. Un ritorno sulle scene significativo per una delle icone di PlayStation, che ha debuttato nel 1996 sulla prima console Sony. Sviluppato da Nughty Dog, che anni dopo avrebbe lanciato le saghe di Uncharted e The Last of Us, ha venduto più di sette milioni di copie nel mondo, diventando un’icona del mondo dei videogiochi. Purtroppo, le speranze per un “Crash Bandicoot 5” sembrano essere state infrante con un solo post su X. Nicholas Kole, character designer e illustratore che ha lavorato su “Crash Bandicoot 4: It’s About Time”, ha rivelato sul social: “un giorno la gente sentirà parlare del Crash 5 che non è mai stato e sarà un colpo al cuore”. Questa dichiarazione ha lasciato i fan che speravano in un seguito ufficiale sulle console moderne con l’amaro in bocca, facendo intendere che la saga non continuerà. Negli ultimi anni, i giochi di Crash sono usciti sotto etichetta Activision, e non sono stati sviluppati da Naughty Dog ma da Toys for Bob, uno studio di sviluppo di videogiochi noto anche per il lavoro sulla serie “Skylanders” e per la rimasterizzazione di “Spyro Reignited Trilogy”.

