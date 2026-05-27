(Adnkronos) – L’azienda di elettrodomestici innovativi Dreame Technology ha ufficializzato la nomina del calciatore Cristiano Ronaldo come nuovo ambasciatore globale del marchio. L’operazione si inserisce in una fase di stabilizzazione della presenza estera del brand, caratterizzata dallo sviluppo interno di motori ad alta velocità e sistemi di gestione basati su logiche algoritmiche. L’integrazione di una figura di rilievo interculturale risponde all’obiettivo economico di incrementare la riconoscibilità aziendale e di guidare la transizione verso la commercializzazione di dispositivi domestici ad alto valore aggiunto su scala globale.

Sotto il profilo operativo, la campagna di comunicazione associata alla partnership si sviluppa attorno al concetto di ottimizzazione delle routine quotidiane attraverso l’automazione. L’accordo prevede l’inclusione della figura del testimonial all’interno dei canali promozionali di tutte le divisioni produttive del marchio. L’architettura dell’ecosistema aziendale copre quattro segmenti principali, che comprendono i sistemi di pulizia intelligenti per ambienti interni ed esterni, i grandi elettrodomestici connessi, i dispositivi per la cura della persona e i piccoli elettrodomestici da cucina. L’obiettivo industriale è dimostrare come l’applicazione di tecnologie integrate possa efficientare la gestione domestica, uniformando l’identità visiva del brand nei diversi mercati di esportazione.

La convergenza tra le metodologie di sviluppo aziendale e l’immagine del testimonial è stata commentata direttamente dai protagonisti della transizione commerciale. Cristiano Ronaldo ha specificato i motivi dell’accordo: “Sono sempre alla ricerca di partner che condividano la mia spinta verso l’eccellenza e la mia determinazione a non mollare mai. Dreame è un marchio che innova e offre prestazioni di alto livello, rendendo la vita più facile. Sono entusiasta di entrare a far parte della famiglia Dreame e di sostenere la loro missione di leadership nel mercato globale”. Le valutazioni della dirigenza confermano che la cooperazione mira astabilire un’associazione immediata tra l’efficienza sportiva e l’affidabilità dei sistemi di pulizia e manutenzione domestica.

La pianificazione a lungo termine prevede il rafforzamento della quota di mercato attraverso la diversificazione dell’offerta e la capillarità distributiva nelle singole regioni. Colm Chang, Global President di Dreame, ha analizzato la natura dell’operazione: “Si tratta di molto più di una semplice sponsorizzazione; è una potente alleanza tra un leader tecnologico e un marchio sportivo di livello mondiale. Riconosciamo i punti di forza, la visione e l’orientamento a lungo termin e l’uno dell’altro. Lo spirito di concentrazione ed eccellenza di Cristiano è profondamente in sintonia con la nostra missione di guidare il settore e influenzare il mondo attraverso la tecnologia intelligente. Insieme, ci impegniamo a offrire un’esperienza di vita di alta qualità e volta al futuro per le famiglie di tutto il mondo”.

A livello locale, il coordinamento delle attività di marketing punta a consolidare il legame tra la disciplina applicata e l’efficacia dei sistemi tecnologici per l’utente finale. Jane Wang, Country Manager di Dreame Italia, ha concluso: “L’impegno di Dreame nel superare i confini attraverso l’innovazione è qualcosa in cui crediamo fermamente. Crediamo nel potere della disciplina e della tecnologia per migliorare la vita delle persone. Questa partnership rappresenta un’entusiasmante opportunità per dimostrare come la tecnologia all’avanguardia e una mentalità vincente possano creare un futuro migliore per tutti”.

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)