DayZ celebra dieci anni e si regala numeri da record, grazie anche alla nuova espansione Frostline

(Adnkronos) – Nonostante sia trascorso un decennio dal suo debutto, DayZ, il pioniere dei giochi di sopravvivenza open world di Bohemia Interactive, continua a sfornare numeri significativi. Recentemente, lo studio di sviluppo indipendente Bohemia interactive, fondato nel 1999, ha introdotto la sua seconda espansione ufficiale, DayZ Frostline. DayZ Frostline si è reso immediatamente protagonista, registrando vendite per oltre 300.000 copie solo nella prima settimana di lancio, dimostrando un forte interesse sia da parte dei giocatori di lunga data che dei nuovi arrivati. L’espansione offre un’esperienza di gioco rinnovata e avvincente che ha rapidamente catturato l’attenzione della community. In una nota ufficiale Bohemia Interactive ha rivelato che il 20 ottobre, giorno di picco per DayZ Frostline, il gioco ha raggiunto la cifra impressionante di 501.522 utenti attivi giornalieri, suddivisi tra le varie piattaforme: 235.618 su Steam, 113.897 su PlayStation e 152.037 su Xbox. Questa data ha segnato anche il record storico di giocatori contemporanei: 79.000 su Steam, 33.000 su PlayStation e 36.000 su Xbox. Di seguito è possibile guardare il trailer di lancio “Siamo entusiasti di celebrare la prima settimana di successo di DayZ Frostline e dobbiamo tutto alla nostra incredibile community. Un sentito ringraziamento a tutti i membri, dai veterani ai nuovi arrivati. La vostra incrollabile dedizione e i vostri commenti approfonditi sono stati la forza trainante dell’evoluzione di DayZ, e la recente impennata del numero di giocatori è una testimonianza della sua vitalità duratura. DayZ rimane una realtà leader del genere survival, che si spinge oltre i limiti in ogni aspetto e che è difficile da replicare”, afferma Scott Bowen, Brand Manager di DayZ.

