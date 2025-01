DayZ Frostline: il successo continua con vendite record e coinvolgimento elevato

(Adnkronos) – A poco più di due mesi dalla sua uscita il 15 ottobre, “DayZ Frostline”, l’ultima espansione del celebre gioco di sopravvivenza di Bohemia Interactive, ha già infranto numerosi record, consolidando il suo posto nel cuore dei videogiocatori. Il gioco ha venduto oltre 530.000 copie su diverse piattaforme, confermando l’attrattiva costante dell’esperienza di sopravvivenza in un mondo aperto che “DayZ” offre. “DayZ Frostline” non solo ha riscosso un successo commerciale impressionante, ma ha anche registrato livelli di coinvolgimento eccezionali tra i giocatori. Attualmente, il gioco vanta 938.000 giocatori attivi settimanalmente e 693.000 giocatori attivi giornalieri. Inoltre, ha raggiunto un picco di 79.000 giocatori contemporanei su Steam, dimostrando la forte presa che continua ad avere sulla community. Guardando al futuro, Bohemia Interactive ha rinnovato il suo impegno a continuare il supporto di “DayZ” per tutto il 2025. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)