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Di Raimondo (Asstel) : “Digitale ed energia sfida centrale per la competitività del Paese”

Tecnologia
REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – Per Asstel il futuro della trasformazione digitale passa da energia, frequenze e competenze. Laura Di Raimondo, Direttore Generale Asstel, sottolinea come il digitale sia oggi un settore energivoro strategico e chieda scelte industriali di lungo periodo, a partire da una diversa allocazione delle frequenze, orientata agli investimenti più che alla logica finanziaria delle aste. Centrale anche il tema delle competenze: “La trasformazione digitale non è un progetto ma un’esecuzione, e l’esecuzione la fanno le persone”. Secondo Di Raimondo, nessuna filiera industriale può ormai guardare al futuro senza integrare il digitale. 

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