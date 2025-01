EA Sports FC 25 celebra la squadra dell’anno con un omaggio a Zinedine Zidane

(Adnkronos) – EA Sports FC ha annunciato un’iniziativa speciale per celebrare l’arrivo dei team Squadra dell’Anno (TOTY) in FC 25. Tutti i giocatori che accederanno al gioco tra il 17 gennaio 2025 (ore 19) e il 14 febbraio 2025 riceveranno un oggetto giocatore non scambiabile di Zinedine Zidane TOTY 2002 ICON con una valutazione generale di 90. Questo omaggio vuole ricordare l’indimenticabile stagione 2002, anno in cui Zidane conquistò la Champions League al suo debutto con la maglia del Real Madrid. Il premio celebra in particolare la memorabile finale contro il Bayer Leverkusen, in cui Zidane segnò uno dei gol più iconici della storia della competizione, un tiro al volo di sinistro su cross di Roberto Carlos che suggellò la vittoria del Real Madrid. I membri qualificati dell’FC 25 Club avranno accesso a un’ulteriore esclusiva: un’Evoluzione che permetterà loro di potenziare l’oggetto giocatore di Zidane fino a raggiungere una valutazione generale di 94. Tra i pochi premi nel mondo del calcio votati dai tifosi, il TOTY offre ai fan l’opportunità di formare la rosa finale e celebrare le stelle più brillanti del panorama calcistico mondiale. Gli attaccanti saranno disponibili in EA Sports FC 25 a partire da domani 17 gennaio, seguiti dai centrocampisti il 19 gennaio e dai difensori/portieri il 21 gennaio. I roster completi dei TOTY saranno aggiunti al pool di elementi accessibili di Football Ultimate Team dal 23 al 31 gennaio, mentre le menzioni d’onore, il dodicesimo uomo e la dodicesima donna saranno disponibili il 24 gennaio. Per i giocatori di EA Sports FC Mobile, il roster TOTY maschile sarà disponibile in-game a partire dal 21 gennaio, in concomitanza con l’inizio di un evento che prevede tre Capitoli TOTY, speciali ICONE TOTY e uno Star Pass TOTY dedicato. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)