Ea Sports Fc 25, la recensione

(Adnkronos) – Con l’inizio della nuova stagione calcistica, Ea Sports Fc 25 fa il suo debutto, ed è il primo aggiornamento dopo il rebranding e la separazione da Fifa dell’anno scordo. Il gioco, che vede Jude Bellingham in copertina, promette innovazioni e miglioramenti, ma sarà sufficiente per conquistare i fan? Ea Sports FC 25 si basa sulla tecnologia HyperMotion V, che offre una riproduzione fedele dei movimenti dei giocatori e una maggiore varietà nei dettagli visivi. Tuttavia, il motore grafico Frostbite non mostra cambiamenti significativi, lasciando una sensazione di déjà vu rispetto allo scorso anno. Nonostante ciò, il gameplay è stato affinato, con una gestione dei duelli più realistica e un’inerzia dei giocatori più pronunciata, con un movimento delle azioni ancora più realistico. Una delle novità più interessanti è l’introduzione del sistema Fc Iq, che fornisce consigli tattici personalizzati durante le partite. Questa funzione, utile soprattutto per i giocatori meno esperti, potrebbe diventare un elemento chiave nelle strategie tra amici. Inoltre, la possibilità di assegnare ruoli specifici ai giocatori, sia in fase di possesso che di non possesso palla, aggiunge un ulteriore livello di profondità tattica. Un’altra novità è la modalità Ispirata alla Kings League, Rush, che offre partite 5 contro 5 con regole semplificate, come l’assenza di fuorigioco in alcune zone del campo e rigori in stile MLS. Questa modalità, veloce e divertente, rappresenta un’alternativa interessante all’esperienza tradizionale di Ultimate Team e potrebbe diventare una delle più giocate. Ultimate Team rimane il fulcro di Ea Sports FC 25, con la sua combinazione di competitività e microtransazioni. La riduzione del numero di partite necessarie per qualificarsi ai tornei rende la modalità più accessibile, ma la sfida di costruire la squadra perfetta resta intatta. Nonostante l’introduzione di nuove caratteristiche come l’Fc Iq e la possibilità di gestire squadre giovanili attraverso Rush, la modalità Carriera non riesce a raggiungere il livello di immersione narrativa di titoli come Football Manager. Tuttavia, gli amanti del controllo tattico e dell’evoluzione a lungo termine della squadra troveranno comunque elementi interessanti. Ea Sports Fc 25 non rivoluziona il gameplay, ma offre miglioramenti graduali che rendono l’esperienza più realistica e coinvolgente. Le nuove modalità come Rush e il sistema Fc Iq aggiungono freschezza, mentre Ultimate Team continua a essere il cuore pulsante del titolo. Nonostante la mancanza di vere rivoluzioni e la perdita di alcune licenze importanti, gli appassionati di calcio virtuale troveranno in Ea Sports Fc 25 una simulazione appagante, capace di intrattenere per tutta la stagione.



Formato: PS5 (versione testata), PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC Editore: Electronic Arts Sviluppatore: EA Vancouver, EA Romania, EA Canada Voto: 8/10 —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)