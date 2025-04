Electronic Arts, licenziati 400 dipendenti e cancellato il prossimo Titanfall

(Adnkronos) – Electronic Arts ha avviato un processo di ristrutturazione che ha portato al licenziamento di un numero compreso tra 300 e 400 dipendenti a livello globale. Tra i team interessati figura anche Respawn Entertainment, studio di sviluppo noto per i franchise Apex Legends e Star Wars Jedi, presso il quale circa 100 professionisti sono stati coinvolti nei tagli. La decisione, comunicata ufficialmente da un portavoce di EA, rientra in una più ampia strategia aziendale volta a riallineare le risorse interne e rafforzare la crescita futura dell’azienda. L’azione è stata descritta come parte di un continuo adattamento alle priorità strategiche a lungo termine, con l’obiettivo di rendere i team più efficaci e competitivi in un mercato in rapida evoluzione. Respawn Entertainment ha confermato in maniera autonoma la notizia tramite una dichiarazione pubblicata su X (Twitter), specificando che oltre ai licenziamenti sono stati cancellati due progetti in fase di incubazione iniziale. Sebbene non siano stati forniti dettagli ufficiali su entrambi i progetti, fonti interne riportate da Bloomberg indicano che uno di essi era uno sparatutto ambientato nell’universo di Titanfall, noto internamente con il nome in codice “R7”. Il secondo progetto sarebbe stato abbandonato già nei primi mesi del 2025. La direzione di Respawn ha espresso riconoscenza nei confronti dei dipendenti colpiti, sottolineando il valore delle loro competenze e del contributo fornito allo sviluppo e alla crescita dello studio. È stato inoltre assicurato un supporto concreto per agevolare il reinserimento dei professionisti all’interno di altre divisioni di Electronic Arts. Nonostante la ristrutturazione, Respawn continuerà a lavorare attivamente allo sviluppo del prossimo capitolo della serie Star Wars Jedi, con l’intento di alzare ulteriormente gli standard narrativi e di gameplay, oltre a proseguire con il supporto e il rinnovamento delle stagioni future di Apex Legends. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)