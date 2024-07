Esports World Cup e Honor firmano una partnership tecnologica per le sfide su dispositivi mobili

(Adnkronos) – La Esports World Cup Foundation ("EWCF") e HONOR, leader tecnologico globale, hanno recentemente annunciato una partnership in occasione della Esports World Cup, il più grande festival gaming al mondo che sarà ospitato quest'estate a Riyadh, in Arabia Saudita. Infatti a partire dalla data del 3 luglio, la Esports World Cup trasformerà Riyadh nell'epicentro del fandom degli esports e degli amanti del mondo gaming. Nella Boulevard City, i fan degli esports potranno vedere i loro atleti e club preferiti competere in 22 campionati di gioco per aggiudicarsi una parte degli oltre 60 milioni di dollari in palio, il più grande montepremi nella storia degli esports. L'HONOR 200 Pro sarà lo smartphone ufficiale dell'EWC, sfruttando la tecnologia all'avanguardia del dispositivo per potenziare l'esperienza del mobile gaming come Free Fire, Honor of Kings e il torneo femminile ML:BB. "Siamo entusiasti di unire le forze insieme a HONOR avendolo come partner della Esports World Cup", ha dichiarato il CEO Ralf Reichert alla Esports World Cup Foundation. "Gli atleti della EWC richiedono il meglio assoluto della tecnologia di gioco, in quanto è essenziale per mantenere l'integrità competitiva e offrire un'esperienza senza pari. L'HONOR 200 Pro è uno smartphone eccezionale, dotato di una tecnologia all'avanguardia che supera gli elevati standard fissati dagli atleti dell'EWC. Siamo ansiosi di assistere alle sue incredibili prestazioni quest'estate a Riyadh". L'HONOR 200 Pro secondo la nota si distingue per le sue caratteristiche eccezionali, progettate per soddisfare sia i giocatori professionisti che gli appassionati di gaming. Equipaggiato con la piattaforma mobile Snapdragon 8 serie, il dispositivo promette prestazioni grafiche fluide e reattività immediata, essenziali per il gaming di alto livello. La batteria da 5200 mAh garantisce lunghe ore di gioco, mentre il sistema avanzato di raffreddamento assicura che il dispositivo mantenga una temperatura ottimale anche durante sessioni prolungate. "HONOR è molto onorata di essere parte di questa grande competizione fornendo l'ultimo modello HONOR 200 Pro", ha dichiarato il Dr. Ray, CMO di HONOR. "Tenendo i consumatori come punto di riferimento, HONOR si sforza di offrire prodotti che garantiscano un'esperienza superiore e prestazioni elevate, in particolare tra i gamer. La nostra tecnologia consente ai giocatori di superare i propri limiti e di raggiungere nuovi traguardi nel loro percorso di gioco. Non vediamo l'ora di vedere gli atleti esport gareggiare utilizzando HONOR 200 Pro". —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)