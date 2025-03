FC Mobile Celebra LaLiga, evento speciale con contenuti bonus

(Adnkronos) – La partnership tra LaLiga EA Sports e EA Sports FC Mobile si concretizza in un evento in-game, progettato per offrire agli appassionati di calcio contenuti esclusivi. L’evento, della durata di cinque settimane e attivo fino al 16 aprile, rappresenta la più grande celebrazione di un campionato nella storia del franchise EA Sports FC. L’esperienza si articola in tre capitoli distinti, ciascuno dedicato a un aspetto specifico di LaLiga EA Sports. Il primo capitolo funge da introduzione, presentando la storia e i momenti salienti del campionato attraverso contenuti multimediali. Questo hub centrale permette ai giocatori di tutto il mondo di condividere la propria passione per LaLiga. Il secondo capitolo si concentra sulla stagione in corso, 2023/2024, offrendo un’esperienza interattiva e innovativa. Gli highlights di alcune partite selezionate sono resi disponibili direttamente all’interno del gioco tramite “FCM TV”, un portale dedicato. Inoltre, le partite più importanti del calendario LaLiga EA Sports vengono riproposte come sfide PvE (Player vs Environment) in FC Mobile, consentendo ai giocatori di mettere alla prova le proprie abilità. Un ulteriore elemento di coinvolgimento è rappresentato dalla possibilità di effettuare pronostici sull’esito della stagione, con premi aggiuntivi per tutti i partecipanti. Il capitolo conclusivo celebra il retaggio di LaLiga EA Sports attraverso sei leggende del calcio spagnolo: Fernando Hierro, Xabi Alonso, Carles Puyol, Fernando Morientes, Diego Forlán e Joan Capdevila. I giocatori avranno l’opportunità non solo di approfondire la storia di questi campioni, ma anche di integrarli nelle proprie squadre come Icone ed Eroi, contribuendo così a costruire la propria personale “Hall of Fame” di LaLiga. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)