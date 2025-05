First Playable 2025: oltre 40 investitori e publisher internazionali pronti ad incontrare gli studi di sviluppo italiani

(Adnkronos) – IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, ha annunciato l’apertura delle prenotazioni per le sessioni di pitching della settima edizione di First Playable. Questo evento business internazionale, dedicato agli sviluppatori di videogiochi, si terrà dall’11 al 13 giugno a Firenze, presso il Palazzo degli Affari e il Cinema la Compagnia.

Nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 giugno, oltre 40 rappresentanti tra investitori e publisher internazionali saranno presenti a Firenze, grazie al supporto dell’Agenzia ICE e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Questi ospiti saranno a disposizione degli sviluppatori italiani per fissare incontri individuali (1:1) e valutare potenziali opportunità di collaborazione. La prenotazione delle sessioni avverrà tramite la piattaforma di matchmaking fornita da Meet to Match, previa acquisizione di un biglietto “Developer Full Access”. L’elenco completo delle aziende che hanno confermato la propria partecipazione alla settima edizione dell’evento è consultabile sul sito ufficiale di First Playable. Quest’anno, in aggiunta agli incontri individuali, IIDEA introduce un nuovo format: le “roundtable”. Si tratterà di incontri “1-molti” della durata di un’ora, in cui un ospite internazionale (roundtable leader) interagirà con diversi sviluppatori italiani. Le tavole rotonde offriranno un’opportunità per discutere temi centrali per l’industria dei videogiochi, promuovendo lo scambio di idee tra una rete diversificata di sviluppatori locali, dalle realtà consolidate alle startup emergenti. L’accesso alle roundtable sarà riservato ai possessori del biglietto “Developer Full Access”, senza necessità di prenotazione e fino ad esaurimento posti. Sono già confermati otto appuntamenti per le giornate di giovedì 12 e venerdì 13 giugno, con rappresentanti di Gambit Digital, Slitherine, 1Up Ventures, SuperNova Capital, Sony Interactive Entertainment, Xsolla, Epic Games e Sourcing in the Rain.

Per partecipare a First Playable 2025, sono disponibili due tipologie di biglietti acquistabili su Eventbrite: ”

Developer Full Access

” e ”

Developer Social Access

“. Entrambe le opzioni sono riservate a imprese, team e professionisti con sede in Italia attivi nello sviluppo di videogiochi. Gli altri operatori interessati, come realtà internazionali, fornitori di servizi, sponsor e partner, possono contattare IIDEA tramite i riferimenti presenti sul sito ufficiale dell’evento per ricevere una proposta di ticketing personalizzata. I biglietti includono l’accesso alle giornate dell’evento, inclusa la cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards e il successivo party che si terrà il 12 giugno presso il Cinema la Compagnia. Giunto alla sua settima edizione, First Playable è organizzato da IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, e Toscana Film Commission – Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con l’Agenzia ICE e il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con l’obiettivo di accelerare la crescita e il consolidamento dell’industria italiana dei videogiochi. Epic Games è Diamond Partner dell’evento, mentre Bologna Game Farm, il progetto europeo GAME-ER, in collaborazione con le OGR Torino e il programma di accelerazione Quickload, LCA Studio Legale, Memorable Games e Slitherine figurano tra i Gold Partner. Audio Network Italia, Caracal Games, Untold Games e Xsolla sono Silver Partner. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento www.firstplayable.it. Per prenotare gli incontri di pitching e partecipare alle roundtable, è necessario acquistare un biglietto “Developers Full Access” e registrarsi sulla piattaforma Meet to Match. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)