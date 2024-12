Fortnite, concerto virtuale colossale con Snoop Dogg, Eminem e altri

(Adnkronos) – Fortnite ha alzato l’asticella dei concerti virtuali con un evento che ha visto protagonisti quattro artisti di fama mondiale: Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice e il compianto Juice WRLD. A differenza degli eventi precedenti, che si concentravano su un singolo artista, questa volta Epic Games ha optato per un cast stellare, trasformando ogni performer in un gigante in stile kaiju e integrando elementi della lore di Fortnite. L’evento, un crescendo di spettacolarità, ha trasportato i giocatori dal “compound” di Snoop Dogg, presente sulla mappa di gioco dall’inizio di novembre, allo spazio, per poi culminare in un’epica battaglia tra Eminem e un robot gigante. Ice Spice, a sua volta, ha dominato lo skyline di una metropoli come un moderno Godzilla, mentre le performance di Juice WRLD hanno riportato i giocatori sull’isola del battle royale, trasformandoli nelle iconiche farfalle luminescenti apparse per la prima volta durante l’evento del buco nero del 2019. L’evento non si è limitato a offrire uno spettacolo musicale di alto livello, ma ha anche anticipato il futuro di Fortnite, con un’anteprima della nuova isola di gioco che sarà disponibile dal 1° dicembre con l’inizio del nuovo capitolo. A conclusione del concerto, è stato presentato in anteprima il nuovo video musicale animato di Juice WRLD, “Empty Out Your Pockets”, ambientato proprio all’interno di Fortnite. Questo evento colossale giunge al termine di un mese ricco di novità per il battle royale di Epic Games. Novembre ha visto il lancio di “Fortnite: Chapter 2 Remix”, una versione rivisitata del gioco con un focus settimanale su diversi artisti musicali, preceduta da un concerto dal vivo di Snoop Dogg e Ice Spice a Times Square. La mini stagione ha introdotto anche nuove skin e un sistema di pass battaglia rinnovato. Il concerto virtuale ha chiuso in grande stile il “Chapter 2: Remix” e ha preparato il terreno per la nuova stagione, “Hunters”, che debutterà il 1° dicembre con l’aggiunta di Godzilla, Baymax e una nuova isola di gioco. Ma le sorprese non finiscono qui: Epic Games ha annunciato il ritorno permanente di “Fortnite OG”, la mappa originale del gioco, a partire dal 6 dicembre. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)