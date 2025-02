Funko e Loungefly, le novità per San Valentino

(Adnkronos) – Funko, azienda leader nel settore degli oggetti da collezione, ha lanciato una serie di prodotti esclusivi per celebrare San Valentino, la festa degli innamorati. Questa collezione speciale offre un’ampia gamma di opzioni regalo per tutti gli appassionati di cultura pop. I prodotti di punta includono gli ambiti Pop! in vinile in edizione limitata e speciale, insieme a una selezione di zaini e accessori firmati Loungefly. I Pop! in vinile a tema San Valentino, realizzati con la consueta cura per i dettagli che contraddistingue Funko, sono disponibili in una varietà di colori e design accattivanti, perfetti per esprimere il proprio affetto in modo originale. Tra i personaggi raffigurati troviamo icone romantiche come Wall-E ed Eve, ma anche coppie sorprendenti e amate dai fan come Chucky e Tiffany, fino ai personaggi della saga di Star Wars, Obi-Wan Kenobi e Bo-Katan Kryze, per un tocco di avventura galattica. Per i fan che desiderano esprimere la propria passione in modo più evidente, gli zaini e gli accessori Loungefly rappresentano la scelta ideale. Questi prodotti sono progettati per coloro che vogliono mostrare apertamente il loro amore per i personaggi preferiti. La collezione include uno zaino dedicato a Winnie the Pooh, una borsa tote coordinata, sempre ispirata al tenero orsetto, e un portafoglio e una borsa a tracolla a tema Pokémon, perfetti per gli allenatori di tutte le età.

