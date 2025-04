Gaming, Startup italiana TournAcademy lancia piattaforma per eSport amatoriali

(Adnkronos) – Nasce oggi TournAcademy (tournacademy.gg), startup innovativa fondata a Reggio Emilia dal 24enne Andrea Pizzetti, che lancia la sua piattaforma online dedicata all’organizzazione di tornei e alla gestione di community nel mondo del gaming amatoriale competitivo. Il progetto mira a rendere gli eSport (competizioni di videogiochi) più accessibili, strutturati e focalizzati sulla community, distinguendosi dal circuito professionistico. TournAcademy offre strumenti per creare e gestire tornei con diverse modalità (eliminazione diretta, gironi, ecc., disponibili progressivamente) e un sistema per l’abbinamento dei giocatori per le sfide (matchmaking). La piattaforma integra anche funzionalità social (chat, forum) e adotta un sistema per la validazione dei risultati, garantendo trasparenza. Particolare attenzione è dedicata a un approccio etico e al benessere dei giocatori, con formati di torneo che prevedono pause regolari per prevenire l’affaticamento. L’idea nasce dall’esperienza diretta del fondatore nella gestione di community online (“Terabyte”) e dalla volontà di offrire un ambiente di gioco più sano e inclusivo. “Il gaming competitivo è stato troppo a lungo percepito come esclusivo”, sottolinea Andrea Pizzetti, Ceo di TournAcademy. “Vogliamo cambiare questa percezione con una piattaforma intuitiva e accessibile. Puntiamo a diventare un riferimento in Italia e in Europa per un gaming più sano e appassionante. Stiamo lavorando anche per proporre eventi dal vivo per creare punti di ritrovo fisici”. La piattaforma, dopo una fase di test che ha coinvolto circa 1000 utenti e visto l’organizzazione di 13 tornei, è ora aperta al pubblico. I primi tornei ufficiali prenderanno il via dal 19 aprile. TournAcademy (Andrea Pizzetti Srls) è una startup italiana con sede a Reggio Emilia. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)