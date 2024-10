Google pronta a lanciare Gemini 2.0 a dicembre

(Adnkronos) – Solo pochi giorni fa si vociferava di un nuovo modello ChatGPT-5 in arrivo da OpenAI, voci poi prontamente smentite dal CEO Sam Altman, e ora ecco che spunta l’ipotesi di un Gemini 2.0 pronto al debutto entro un paio di mesi. L’ultimo aggiornamento significativo di Gemini risale a febbraio, con il lancio di Gemini 1.5. Non ci sono dettagli sulle novità che potremmo aspettarci da Gemini 2.0. Se prendiamo come riferimento le versioni precedenti, possiamo ipotizzare risposte più accurate, elaborazione più rapida, supporto per input più lunghi e miglioramenti nelle capacità di ragionamento e codifica. Un eventuale lancio di Gemini 2.0 entro la fine dell’anno, così come un nuovo modello da parte di OpenAI, sarebbe un’ulteriore conferma dell’impegno e delle risorse che le aziende stanno investendo nell’intelligenza artificiale per mantenere la leadership. Nelle ultime settimane abbiamo assistito al lancio di nuovi strumenti video, miglioramenti nella generazione di immagini e funzionalità di ricerca personalizzate basate sull’IA. Inoltre, a breve milioni di utenti iPhone (almeno negli Stati Uniti) potranno sperimentare Apple Intelligence. In questo contesto, attendiamo ancora il lancio di Project Astra, l’assistente IA di nuova generazione che Google ha presentato al Google I/O 2024 lo scorso maggio. Project Astra combina input e output multipli in modo più avanzato e naturale. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)