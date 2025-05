Green Deal e Automotive: allo Europe Experience il dibattito per un futuro sostenibile

(Adnkronos) – Si è svolta ieri la conferenza “Automotive nel Green Deal: verso una mobilità sostenibile – Innovazioni Tecnologiche e Politiche per un Futuro Verde”, promossa da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia. L’evento, tenutosi nell’ambito dell’Europe Experience a Roma, ha posto l’accento sulle visioni per un futuro verde, con focus su mobilità sostenibile, innovazione tecnologica e investimenti nell’ecosistema digitale. L’iniziativa ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali, tra cui il dott. Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, e gli europarlamentari Antonella Sberna, Brando Benifei, Susanna Ceccardi, Flavio Tosi ed Elena Donazzan. Fondamentali i contributi di enti come ENEA, CNR, Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Università La Sapienza, oltre al mondo delle imprese con interventi di spicco da parte di Eni, Renault e Jenbacher, affiancati da rappresentanti del panorama delle startup innovative.

Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI, ha commentato: "L'evento ha rappresentato un momento di confronto cruciale per delineare il futuro della mobilità sostenibile in Italia e in Europa. Innovazione, digitalizzazione e politiche green sono i pilastri su cui costruire un ecosistema competitivo e rispettoso dell'ambiente. Grazie alla sinergia tra istituzioni, imprese e startup, possiamo accelerare la transizione verso un futuro più verde e inclusivo". "Il settore dell'automotive è un pilastro fondamentale per il successo del Green Deal europeo. Questa transizione verso una mobilità sostenibile non è solo una sfida ambientale, ma anche un'opportunità economica e occupazionale senza precedenti. Come Parlamento Europeo, vogliamo essere promotori di un dialogo concreto tra istituzioni, imprese e cittadini per accompagnare l'innovazione tecnologica con politiche lungimiranti e inclusive. Eventi come questo rappresentano uno spazio prezioso per costruire insieme un futuro più verde e competitivo per l'Europa." Così Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia. L'appuntamento ha confermato il ruolo centrale del dialogo tra stakeholder per promuovere soluzioni concrete e innovative, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, rafforzando l'impegno verso una mobilità sostenibile e un'economia sempre più digitale e responsabile.