Hisense lancia il nuovo TV con tecnologia Qled e schermo da 100 pollici

(Adnkronos) – Hisense ha lanciato il suo nuovo televisore da 100 pollici, il modello 100E7NQ PRO, progettato a quanto afferma l'azienda per trasformare l'esperienza di intrattenimento domestico con funzionalità all'avanguardia che garantiscono una qualità visiva e sonora di alto livello. Il 100E7NQ PRO utilizza la tecnologia QLED con filtro Quantum Dot, che impiega minuscole particelle nel pannello del televisore per ampliare la gamma cromatica. Questo si traduce in colori più intensi e una maggiore varietà di sfumature, incrementando il realismo delle immagini visualizzate. Le prestazioni visive del 100E7NQ PRO sono ulteriormente migliorate grazie alla funzione Full Array Local Dimming. Questa tecnologia permette un controllo preciso della retroilluminazione, ottimizzando i contrasti e offrendo neri più profondi e bianchi più brillanti. Con un pannello da 144Hz e una luminosità di 800 nits, ogni dettaglio viene riprodotto con estrema chiarezza e fluidità. Il nuovo televisore da 100 pollici è già disponibile presso i principali rivenditori come Euronics, Mediaworld, Unieuro, Expert e Trony al prezzo consigliato di 2.499 euro. La linea E7N PRO è inoltre disponibile in diversi formati: 85", 75", 65" e 55", offrendo così una soluzione adatta a diverse esigenze di spazio e budget. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)