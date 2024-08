Huawei supera le aspettative: risultati finanziari eccezionali nel primo semestre del 2024

(Adnkronos) – Huawei Technologies, il colosso tecnologico cinese, ha recentemente annunciato con una nota ufficiale, risultati finanziari impressionanti per il primo semestre del 2024. L’azienda ha registrato un utile netto in crescita del 17,9%, raggiungendo i 54,9 miliardi di yuan (circa 7,70 miliardi di dollari), mentre il fatturato è aumentato del 34,3%, toccando quota 417,5 miliardi di yuan (circa 52,8 miliardi di euro). Questi risultati segnano il fatturato semestrale più alto per Huawei dal 2020, sottolineando una significativa rinascita nonostante le continue sanzioni statunitensi. Il settore degli smartphone è stato uno dei principali catalizzatori di questa crescita eccezionale. Secondo i dati di Canalys, Huawei ha spedito 22,2 milioni di smartphone nella Cina continentale nel corso della prima metà dell’anno, con un incremento del 55% rispetto all’anno precedente. Il successo di modelli di punta come la serie Mate 60 e la serie P ha permesso un consolidamento della posizione di Huawei nel mercato interno. Oltre agli smartphone, Huawei ha registrato una crescita robusta anche nel settore dei componenti per auto intelligenti. L’unità di soluzioni automobilistiche intelligenti ha fatto notevoli progressi, puntando a diventare il fornitore dominante di software e componenti per veicoli elettrici intelligenti. Grazie a numerosi accordi con produttori di automobili, Huawei ha sfruttato il suo vantaggio tecnologico nei sistemi di guida autonoma e nei software per auto, proponendosi come leader innovativo in un settore in rapida espansione. Nonostante le sanzioni imposte dagli Stati Uniti dal 2019, che hanno limitato l’accesso di Huawei alle catene di fornitura globali di tecnologie e componenti americani, l’azienda ha dimostrato una notevole resilienza. Le sanzioni, destinate a ostacolare i progressi tecnologici della Cina nel settore militare, non hanno fermato l’innovazione di Huawei. L’azienda ha efficacemente trovato vie alternative per continuare il suo sviluppo e mantenere una posizione competitiva sul mercato globale. “La nostra performance complessiva è stata in linea con le previsioni – ha dichiarato Eric Xu, Rotating Chairman di Huawei -. Guardando avanti, continueremo a guidare l’alta qualità in tutti i processi aziendali, ottimizzando il nostro portafoglio per migliorare la resilienza aziendale e costruendo ecosistemi prosperi. Il nostro obiettivo finale è fornire ai clienti prodotti e soluzioni ancora più competitivi”. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)