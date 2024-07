I Pirati dei Caraibi invadono Fortnite: ecco l’evento “Vele Maledette”

(Adnkronos) – La saga Disney di Pirati dei Caraibi ha issato le sue vele maledette e approderà in Fortnite con l’aggiornamento v30.20 del 19 luglio, per l’evento Battaglia reale “Vele Maledette”. L’evento “Vele Maledette” terminerà il 6 agosto 2024 alle 10:00 ora italiana. Durante l’evento, i fan potranno portare a termine incarichi speciali, come “Vele Maledette”, esplorare le Secche subdole e cercare i numerosi tesori sepolti disseminati all’interno della mappa di gioco. Ecco il breve video I giocatori potranno sbloccare ricompense di gioco attraverso il pass dedicato con la possibilità di ottenere oggetti esclusivi del mondo di Pirati dei Caraibi, come il piccone Sciabola e Fato di Jack e il dorso decorativo Tesoro di Jack. Inoltre, il percorso ricompense premium offre un tesoro di oggetti extra, inclusa l’iconica skin del costume di Jack Sparrow, che si sblocca immediatamente con l’acquisto del potenziamento. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)