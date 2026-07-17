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Icons of Football, l’evento che celebra il calcio delle leggende

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – La convergenza tra l’intrattenimento videoludico e la cultura calcistica reale segna un nuovo capitolo con il lancio di “Icons of Football”, un talk show digitale strutturato da EA Sports che riunisce tre figure cardine dello sport mondiale come David Beckham, Zinédine Zidane e Zlatan Ibrahimović.  

L’evento, la cui trasmissione è programmata per il 18 luglio 2026 sui canali YouTube e Spotify di EA Sports, proprio alla vigilia della finale dei campionati del mondo che si giocherà domenica 19 luglio, strutturato nella forma di talk show rivela la strategia dell’azienda che si sposta dalla pura simulazione calcistica incentrata sui videogiochi alla produzione di contenuti multimediali d’intrattenimento ad ampio spettro.  

Moderato dalla giornalista Alex Aljoe, l’incontro è stato registrato a New York durante l’iniziativa “House of Football”, organizzata in collaborazione con la storica testata Sports Illustrated per aggregare atleti, creatori di contenuti e professionisti del settore in un contesto di sinergia fisica e digitale. Dal punto di vista tecnologico, l’iniziativa evidenzia la strategia dei grandi publisher di utilizzare piattaforme di streaming globali per consolidare la propria community al di fuori del software di gioco, trasformando la propria proprietà intellettuale in un hub culturale e informativo permanente. Attraverso un formato spontaneo e privo di un copione rigido, il progetto analizza l’evoluzione del calcio professionistico e l’impatto dei media digitali sulla percezione pubblica degli atleti, offrendo una prospettiva ravvicinata sulle tappe storiche delle loro carriere.  

Questo modello di comunicazione integrata, che unisce la distribuzione video ad alta definizione alla flessibilità dei podcast audio su Spotify, risponde alla crescente richiesta di contenuti on-demand ad alto valore aggiunto, dimostrando come i confini tra sviluppo di videogiochi e media tradizionali siano ormai quasi del tutto annullati per fare spazio a ecosistemi di intrattenimento unificati. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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