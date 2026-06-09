Il futuro della sicurezza è locale e senza abbonamento: intervista a Fabrice Klohoun di Reolink

(Adnkronos) – Il mercato della videosorveglianza smart sta vivendo una profonda trasformazione guidata dal superamento dei vecchi paradigmi tecnologici e dalla richiesta di una sicurezza sempre più locale, autonoma e priva di costi nascosti. Reolink si posiziona al centro di questa rivoluzione grazie a un doppio lancio strategico: da un lato la nuovissima serie OMVI, che introduce un’architettura ibrida a tripla lente fino a 24 MP capace di fondere una visione panoramica a 180° con il tracciamento motorizzato e l’intelligenza artificiale locale ReoNeura; dall’altro la gamma Power-Efficient sviluppata con Qualcomm, progettata per ridefinire gli standard dell’autonomia wireless a batteria. Per comprendere a fondo la visione aziendale dietro queste innovazioni, l’impatto delle tecnologie SyncTrack e Auto Framing sulla protezione quotidiana e la scelta strategica di eliminare gli abbonamenti cloud a favore della sovranità del dato, Adnkronos Tech&Games ha intervistato Fabrice Klohoun, Marketing Communications Director di Reolink, che ha svelato dettagli e futuro di questo nuovo ecosistema di sicurezza integrato per la casa e l’azienda.

Fabrice Klohoun, Marketing Communications Director di Reolink

La serie OMVI introduce un concetto rivoluzionario grazie al suo sistema a tripla lente e alla tecnologia SyncTrack, ma un hardware così avanzato potrebbe apparire complesso all’utente medio. Quali saranno le vostre principali strategie di comunicazione per spiegare i benefici tangibili di questa tecnologia in modo semplice e accessibile sia ai clienti retail (privati) sia alle aziende?



“In Reolink, ci concentriamo sempre sulla comunicazione dei benefici concreti per gli utenti, piuttosto che sulla complessità tecnica. Sebbene la serie OMVI introduca tecnologie avanzate come l’imaging a tripla lente e SyncTrack, il valore principale è in realtà molto semplice: gli utenti non devono più scegliere tra una copertura ampia e un monitoraggio dettagliato da vicino.



Per i consumatori, descriviamo OMVI come la possibilità di “vedere l’intero quadro senza perdere i dettagli”. La lente panoramica monitora continuamente tutta l’area, mentre la lente PT segue automaticamente le attività importanti e cattura contemporaneamente dettagli ravvicinati. Questo significa meno punti ciechi, meno telecamere da installare e maggiore tranquillità.



Per gli utenti business, il messaggio si concentra sull’efficienza operativa e su una sorveglianza più intelligente. OMVI combina le funzionalità di più telecamere tradizionali in un unico dispositivo, contribuendo a ridurre la complessità di installazione e i costi infrastrutturali, migliorando al tempo stesso la consapevolezza situazionale.”

Il modello top di gamma OMVI X16 PoE ha già ricevuto prestigiosi riconoscimenti internazionali come i CES Innovation Awards e l’iF DESIGN AWARD. In che modo pianificate di sfruttare questi premi all’interno della vostra narrativa di marketing per rafforzare la percezione di Reolink come leader nell’innovazione tecnologica e nel design?



“Il CES Innovation Award evidenzia la forza del prodotto dal punto di vista tecnologico, mentre l’iF DESIGN AWARD riconosce che l’innovazione deve anche offrire un’esperienza utente premium e intuitiva.



Dal punto di vista della comunicazione, questi riconoscimenti contribuiscono a rafforzare l’evoluzione di Reolink da produttore di hardware per la sicurezza a innovatore globale nel settore della smart security. Inoltre, rafforzano la fiducia dei consumatori, poiché questi premi sono benchmark riconosciuti a livello internazionale e valutati da esperti indipendenti.



Nelle nostre campagne di marketing globali, integreremo questi risultati nel packaging dei prodotti, nei canali retail, nelle campagne digitali, nelle attività media e nelle dimostrazioni esperienziali. Ancora più importante, vogliamo che questi premi supportino una narrativa più ampia: Reolink continua a superare i confini della tecnologia per la sicurezza intelligente, orientata alla privacy e facile da utilizzare.”

La serie OMVI offre funzionalità avanzate di intelligenza artificiale locale, come ReoNeura, oltre all’archiviazione senza abbonamento. In un mercato in cui molti concorrenti dipendono fortemente da servizi cloud a pagamento, come si posiziona questa scelta sia dal punto di vista del marketing sia da quello della fidelizzazione del cliente?



“Crediamo che gli utenti debbano avere il pieno possesso e controllo della propria esperienza di sicurezza. Questa filosofia è al centro della serie OMVI e della più ampia strategia di prodotto di Reolink.



Oggi molti consumatori sono sempre più preoccupati per i costi ricorrenti degli abbonamenti, la privacy dei dati e la dipendenza dalla connettività cloud. Offrendo funzionalità AI locali avanzate e opzioni di archiviazione flessibili in locale senza abbonamenti obbligatori, Reolink propone un’alternativa più trasparente e orientata all’utente.



Dal punto di vista del marketing, questo rappresenta un elemento distintivo molto forte. Gli utenti possono accedere a funzionalità intelligenti come la Local AI Video Search direttamente sul dispositivo, senza essere vincolati a pagamenti mensili. Questo riduce le barriere all’adozione e crea una proposta di valore più solida nel lungo periodo.



Dal punto di vista della fidelizzazione, invece, la fiducia è estremamente importante nel settore della sicurezza. Quando gli utenti sanno che i loro filmati rimangono sotto il loro controllo e che le funzionalità principali restano accessibili senza costi continuativi, si rafforzano fiducia e fedeltà al brand nel lungo termine. Consideriamo questo approccio non solo un vantaggio di prodotto, ma anche parte del nostro impegno verso un’innovazione orientata prima di tutto alla privacy.”

Parlando della serie Power-Efficient, la collaborazione con Qualcomm rappresenta una risorsa straordinaria. Dal punto di vista della comunicazione, quanto è importante per Reolink associare il proprio nome a quello di Qualcomm per rafforzare la fiducia dei consumatori nella tecnologia wireless e nella durata della batteria?



“La nostra collaborazione con Qualcomm rappresenta una mossa strategica molto importante, perché combina l’esperienza di Reolink nella smart security con la leadership di Qualcomm nelle tecnologie wireless e nelle soluzioni a basso consumo energetico.



La durata della batteria è da tempo una delle principali sfide e preoccupazioni nel mercato delle telecamere di sicurezza wireless. Collaborando con Qualcomm e integrando il suo chipset Micro-Power WiFi, siamo in grado di offrire miglioramenti significativi nell’efficienza energetica, mantenendo al tempo stesso prestazioni affidabili e funzionalità smart avanzate.



Dal punto di vista della comunicazione, l’associazione con un leader tecnologico riconosciuto a livello globale come Qualcomm contribuisce a rafforzare la fiducia e la credibilità presso i consumatori, soprattutto in aspetti come la stabilità della connettività, l’ottimizzazione della batteria e l’innovazione wireless.



Allo stesso tempo, questa partnership dimostra l’impegno di Reolink verso l’innovazione continua e la collaborazione con aziende tecnologiche leader del settore. Per i consumatori, il messaggio è molto chiaro: questi prodotti non sono progettati solo per offrire praticità, ma si basano su tecnologie wireless di nuova generazione pensate per garantire un’esperienza utente più intelligente e affidabile.”

I dispositivi della serie Power-Efficient promettono una durata della batteria fino al 96% superiore rispetto agli standard di settore: un traguardo davvero notevole. Quali canali e formati di marketing ritenete più efficaci per dimostrare e comunicare ai consumatori questo straordinario risultato in termini di efficienza energetica?



“Le prestazioni della batteria sono una di quelle caratteristiche che i consumatori comprendono immediatamente quando vengono dimostrate in modo chiaro. Per questo motivo, la nostra strategia è fortemente focalizzata su dimostrazioni pratiche e scenari di utilizzo nella vita reale.



I contenuti video avranno un ruolo fondamentale sui social media, su YouTube, nei display retail e nelle campagne digitali. Crediamo inoltre che il marketing esperienziale sia particolarmente efficace per questa categoria di prodotti. Dimostrazioni dal vivo durante eventi, attività con partner retail e briefing con i media permettono alle persone di sperimentare direttamente la praticità e la flessibilità di questi prodotti.



Inoltre, il confronto con i tradizionali dispositivi di sicurezza alimentati a batteria aiuta a comunicare in modo molto efficace i vantaggi pratici. Piuttosto che concentrarci esclusivamente sulle specifiche tecniche, mettiamo in evidenza i benefici quotidiani: meno interruzioni, manutenzione più semplice, maggiore libertà di installazione e una copertura di sicurezza più affidabile.”

La serie Power-Efficient include prodotti molto specifici, come la telecamera E1 Swift progettata per la cura di bambini e animali domestici, e la Argus MagiCam per la massima portabilità. Come avete pianificato di segmentare le vostre campagne di marketing per raggiungere nicchie di consumatori così diverse tra loro?



“Utenti diversi hanno esigenze di sicurezza molto differenti, per questo la segmentazione è fondamentale. Per E1 Swift, la nostra comunicazione si concentra fortemente su casi d’uso orientati alla famiglia, come il monitoraggio dei bambini, la cura degli animali domestici e la sicurezza domestica indoor. Il messaggio enfatizza praticità, flessibilità e tranquillità, in particolare grazie a funzionalità come la copertura pan-and-tilt, il tracciamento AI e il backup a batteria durante le interruzioni di corrente. Canali come community di genitori, creator lifestyle e audience interessate alla smart home sono particolarmente rilevanti per questo prodotto.



Per Argus MagiCam, invece, i temi centrali sono la portabilità e la semplicità di installazione. Questo prodotto si rivolge a inquilini, viaggiatori, utenti di appartamenti e consumatori che cercano una soluzione di sorveglianza temporanea e flessibile. In questo caso, ci concentriamo maggiormente su mobilità, praticità wireless, montaggio magnetico e design compatto.



A un livello più ampio, stiamo personalizzando contenuti e partnership in base agli stili di vita degli utenti, invece di promuovere tutti i prodotti con un unico messaggio universale. Questo ci permette di comunicare in modo più autentico e di mostrare come ogni prodotto si integri naturalmente in specifici scenari della vita quotidiana.”

La presentazione ufficiale è avvenuta a Monaco a metà maggio, mentre avete lanciato ufficialmente la commercializzazione da Milano. Quale ruolo strategico giocano il mercato italiano e, più in generale, quello europeo all’interno dei vostri piani di espansione globale per il 2026?



“L’Europa è uno dei mercati strategici più importanti per Reolink, e l’Italia svolge un ruolo particolarmente prezioso all’interno della nostra strategia di crescita regionale.



Come dimostra il nostro studio, i consumatori europei attribuiscono grande importanza alla protezione della privacy, alla qualità del prodotto, all’affidabilità e al valore nel lungo termine: tutti aspetti che si allineano perfettamente con la filosofia di prodotto di Reolink. Inoltre, stiamo osservando una crescente domanda in tutta Europa di soluzioni di sicurezza più intelligenti e orientate alla privacy, che non dipendano fortemente da abbonamenti o dal cloud.



L’Italia è particolarmente significativa perché combina un forte interesse dei consumatori verso la tecnologia smart home con una crescente attenzione alla sicurezza residenziale e delle piccole imprese. Le partnership con partner locali come MediaWorld, Unieuro ed Euronics Italia riflettono la nostra fiducia nel mercato italiano e il nostro impegno nel rafforzare la nostra presenza locale nel Sud Europa.



Più in generale, l’Europa continua a essere un motore chiave per l’innovazione e l’adozione di prodotti premium all’interno dei nostri piani di espansione globale per il 2026. Continueremo a investire in marketing localizzato, partnership regionali, supporto clienti e conformità normativa, per garantire agli utenti europei prodotti ed esperienze pensati su misura per le loro aspettative e necessità.”

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