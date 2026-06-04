Infrastruttura dati nell’era dell’intelligenza artificiale, modelli a consumo e nuovi SLA contrattuali

(Adnkronos) – La gestione, l’acquisizione e l’implementazione delle infrastrutture tecnologiche rappresentano ormai i pilastri strategici fondamentali per i dipartimenti IT delle aziende moderne. In un contesto macroeconomico guidato dalla diffusione dell’intelligenza artificiale, dalla proliferazione di workload complessi e dall’espansione dei sistemi cloud ibridi, le organizzazioni si trovano a dover bilanciare la necessità di scalabilità con il controllo rigoroso dei costi di gestione. L’evoluzione dei modelli di consumo flessibili mira a mitigare il rischio di sovradimensionamento delle risorse, offrendo soluzioni scalabili e standardizzate per l’accesso alle piattaforme dati aziendali.

I cambiamenti strutturali del mercato globale indicano un progressivo e rapido abbandono degli investimenti in conto capitale (CapEx) a favore di spese operative (OpEx). Secondo i dati distribuiti da Gartner, entro l’anno 2029 i modelli di storage-as-a-service basati sul consumo (STaaS) andranno a sostituire il 50% della spesa in conto capitale per le infrastrutture di storage e per i servizi dati on-premises. Si tratta di un incremento significativo se confrontato con la quota del 15% rilevata all’inizio del 2025. Questa transizione appare accelerata dalle difficoltà operative riscontrate internamente dalle imprese: da un recente sondaggio di settore emerge infatti che l’84% delle organizzazioni intervistate negli Stati Uniti e in Canada dichiara che la crescita e la complessità infrastrutturale stanno avanzando a un ritmo troppo elevato per poter essere governate con efficacia dalle risorse interne.

In questo scenario di trasformazione digitale, l’ampliamento dell’offerta di modelli di consumo flessibili per le infrastrutture dati enterprise risponde alla richiesta di una maggiore personalizzazione nei processi di approvvigionamento. Soluzioni strutturate come la suite Hitachi EverFlex consentono la coesistenza di diverse formule contrattuali, che spaziano dall’acquisto tradizionale e dal leasing fino ai modelli in abbonamento a consumo e alle formule di Infrastructure-as-a-Service (IaaS) completamente gestite. L’integrazione di opzioni di finanziamento flessibili e garanzie di servizio aggiornate delinea un modello operativo ripetibile, concepito per allineare l’esborso finanziario all’effettivo utilizzo delle risorse computazionali e di archiviazione.

“Tutte le aziende oggi si trovano ad affrontare sfide simili: i volumi di dati sono in rapida crescita, le minacce informatiche aumentano e i requisiti normativi in materia di sovranità dei dati e compliance stanno diventando più stringenti”, ha dichiarato Jeb Horton, senior vice president of global services di Hitachi Vantara. “Piuttosto che adottare un approccio di rip-and-replace, che può richiedere molto tempo e risultare costoso, Hitachi EverFlex affronta queste sfide attraverso nuovi SLA e modelli di acquisizione flessibili che consentono di sfruttare appieno i budget CapEx e OpEx, contribuiscono a garantire la disponibilità continua e offrono maggiori garanzie in termini di controllo dei costi, mantenendo al contempo le prestazioni necessarie a supportare carichi di lavoro mission-critical e ad alta intensità di dati.”

La rimodulazione dell’offerta tecnologica e l’introduzione di nuovi accordi sui livelli di servizio (SLA) contrattuali si focalizzano su tre direttrici operative principali. In primo luogo, la definizione di metriche vincolanti assicura il raggiungimento di risultati prefissati in ambiti critici quali la disponibilità continua dei dati, le prestazioni computazionali, l’ottimizzazione dello spazio e la rapidità nel ripristino dei sistemi in caso di anomalie. In secondo luogo, la standardizzazione dei framework di espansione permette alle imprese di regolare gli approvvigionamenti in base alle oscillazioni dei carichi di lavoro, stabilizzando la pianificazione finanziaria a lungo termine. Infine, la convergenza verso strumenti di monitoraggio centralizzati, come il pannello di controllo unificato VSP 360 abbinato alla piattaforma data Virtual Storage Platform One (VSP One), fornisce ai responsabili IT una visibilità completa sui consumi e sullo stato di adempimento degli SLA contrattuali, agevolando le attività di governance e i processi decisionali strategici.

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