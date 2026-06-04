INGV e CINECA, intesa su supercalcolo e intelligenza artificiale per i rischi naturali

(Adnkronos) – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il consorzio interuniversitario CINECA hanno formalizzato il potenziamento di una collaborazione scientifica e tecnologica incentrata sull’applicazione del calcolo scientifico ad alte prestazioni, dell’intelligenza artificiale e delle infrastrutture digitali avanzate. L’incontro istituzionale, svoltosi presso il DAMA Tecnopolo di Bologna, ha delineato una roadmap condivisa che mira a sviluppare soluzioni innovative per la sorveglianza sismica, l’allerta tsunami, la gestione di grandi moli di dati geofisici e il cosiddetto urgent computing, con il supporto del Dipartimento della Protezione Civile e in stretta relazione con l’evoluzione del sistema nazionale di allarme pubblico IT-alert per il rischio maremoto. Il piano d’azione prevede un’integrazione che sfrutta anche la prossimità fisica e logica delle infrastrutture, data la presenza di un Centro Elaborazione Dati dell’INGV all’interno del polo tecnologico emiliano, nodo di riferimento per l’ecosistema digitale del Paese.

L’accordo si focalizza sul potenziamento dei sistemi operativi h24 della Sala Operativa di Roma, dove il Centro Allerta Tsunami contribuisce all’allertamento per il rischio maremoto nell’area mediterranea.

“L’integrazione operativa tra Cloud, High Performance Computing e Intelligenza Artificiale rappresenta oggi un elemento fondamentale di interesse nazionale,” spiega Stefano Lorito, Coordinatore del Centro Allerta Tsunami dell’INGV, precisando che in questo contesto il ruolo di CINECA è abilitante per sostenere un’evoluzione dei sistemi di sorveglianza e monitoraggio e per rafforzare la comunicazione del rischio verso la cittadinanza, affinché rimangano pienamente allineati con i rapidi sviluppi tecnologici legati all’avvento dell’Intelligenza Artificiale.

Al centro del confronto vi è anche l’iniziativa AI Factory, un’infrastruttura di supercalcolo orientata all’intelligenza artificiale e co-finanziata da EuroHPC JU, dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale nell’ambito del progetto IT4LIA, le cui sinergie permetteranno l’analisi in tempo reale dei parametri geofisici e l’ottimizzazione dei flussi di lavoro scientifici.

Il consolidamento di questa intesa, che capitalizza un’esperienza di cooperazione ventennale tra i due enti in progetti nazionali e internazionali, si inserisce nel contesto dei crescenti investimenti all’interno dello ICSC, il Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing. “L’evoluzione delle tecnologie HPC e dell’Intelligenza Artificiale rappresenta una straordinaria opportunità per innovare il monitoraggio dei fenomeni naturali e la gestione del rischio”, dichiara Fabio Florindo, Presidente dell’INGV, evidenziando come la sinergia permetta all’Istituto di partecipare in modo più incisivo alla definizione delle priorità tecnologiche e scientifiche del Centro, rafforzando la capacità di intercettare opportunità progettuali e di contribuire allo sviluppo delle infrastrutture digitali strategiche per la ricerca nazionale. Le prospettive future del percorso avviato a Bologna indicano una successiva estensione delle attività computazionali e di analisi avanzata anche ai dipartimenti Vulcani e Ambiente dell’INGV, ampliando lo spettro delle applicazioni dedicate alla protezione civile e alla sicurezza del territorio.

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