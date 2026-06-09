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Instagram, arriva il drag and drop per riordinare la griglia dei post

Tecnologia
REDAZIONE
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(Adnkronos) – La rigida sequenza cronologica che ha da sempre regolato la visualizzazione dei contenuti sui profili Instagram giunge ufficialmente al termine. La piattaforma di proprietà di Meta ha avviato il rilascio globale di una funzionalità che permette agli utenti di modificare a piacimento l’ordine dei propri post all’interno della griglia. Fino a questo momento, l’unico margine di personalizzazione era concesso dalla possibilità di fissare un massimo di tre elementi in cima alla pagina. Con il nuovo aggiornamento, invece, sarà sufficiente una pressione prolungata su una qualsiasi immagine o video per trascinarla nella posizione desiderata, indipendentemente dalla data di pubblicazione, mentre i post precedentemente “spillati” continueranno a mantenere la loro priorità in alto. 

L’introduzione della funzione era stata originariamente anticipata dal numero uno di Instagram, Adam Mosseri, come parziale risarcimento nei confronti dei creator e dei brand che avevano visto i propri profili, spesso concepiti come un unico puzzle visivo, destrutturati dal passaggio dai tradizionali quadrati ai formati verticali. Nonostante l’annuncio sia stato accolto con favore dalla community, il rilascio ha riacceso le storiche rivendicazioni degli utenti, i quali continuano a richiedere a gran voce interventi strutturali rimasti finora disattesi, come lo sviluppo di un’interfaccia nativa dedicata ad iPad. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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