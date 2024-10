Instagram down, oggi problemi: cosa è successo

(Adnkronos) – Problemi per Instagram, l’app della galassia Meta – che comprende anche Facebook e WhatsApp – alle prese oggi con un down a giudicare dalle segnalazioni su Downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete. Le segnalazioni di problemi arrivano dall’Italia e da altri paesi: dalla Germania agli Stati Uniti, dalla Spagna al Brasile. La curva che descrive l’emergenza, però, dopo una rapida impennata si avvia a calare: problemi quindi rientrati o in fase di soluzione. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)