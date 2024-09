Intelligenza artificiale e comunicazione: l’innovazione di realme GT 6 con Magic Compose

(Adnkronos) – Nell’era digitale, l’innovazione tecnologica continua a ridefinire le modalità di interazione e comunicazione. realme, attraverso una nota ufficialde, ha annunciato l’introduzione della rivoluzionaria funzione AI denominata “Magic Compose” sul nuovo realme GT 6, il primo dispositivo della serie ad essere equipaggiato con sei funzionalità AI, consolidandone la reputazione come “AI Flagship Killer”. La funzione Magic Compose, integrata nell’app Messaggi del realme GT 6, è progettata per sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale al fine di offrire agli utenti un modo più coinvolgente e personalizzato di comunicare. Questa tecnologia permette di adattare il tono dei messaggi, rendendoli formali, informali, scherzosi o riflessivi, a seconda delle necessità dell’utente. Grazie a suggerimenti automatici rapidi, Magic Compose facilita la creazione di risposte creative, risparmiando tempo e mantenendo le conversazioni fluide ed espressive. Attualmente, la funzione supporta diverse lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano e coreano, rendendo la comunicazione senza frontiere più accessibile che mai. Oltre a Magic Compose, il realme GT 6 vanta altre cinque funzionalità AI che elevano ulteriormente l’esperienza utente: AI Ultra Clarity, destinata a migliorare la risoluzione e la nitidezza delle immagini. AI Eraser 2.0, la funzionalità che permette di pulire e perfezionare le foto con facilità. AI Smart Summary, agisce come un assistente personale, riassumendo i punti chiave delle registrazioni delle riunioni. AI Smart Loop, anticipa le intenzioni dell’utente, migliorando l’interazione con il dispositivo mentre AI Night Vision è la funzione che consente di catturare video chiari anche in condizioni di scarsa luminosità. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)