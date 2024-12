iOS 18.2: un aggiornamento ricco di novità anche senza Apple Intelligence

(Adnkronos) – Nonostante l’attesa per Apple Intelligence in Europa sia ancora alta, iOS 18.2 introduce una serie di miglioramenti significativi che interessano tutti gli utenti, in particolare i possessori di iPhone 16. L’aggiornamento, disponibile da oggi, affina l’esperienza d’uso con nuove funzionalità e ottimizzazioni dedicate alla fotocamera, alla gestione dell’audio e alla personalizzazione delle app di default. iOS 18.2 introduce un controllo più preciso e personalizzabile sulla fotocamera degli iPhone 16. La funzione “Controllo fotocamera” si arricchisce di nuove opzioni di accessibilità, consentendo di regolare la velocità del doppio clic per una migliore fruizione. Inoltre, è stata implementata la possibilità di bloccare esposizione e messa a fuoco, offrendo agli utenti un controllo manuale simile a quello delle fotocamere DSLR. Per evitare avvii accidentali dell’app fotocamera, è stata aggiunta un’opzione che richiede lo schermo acceso per l’attivazione tramite pulsante. L’aggiornamento introduce nuove opzioni per la gestione del volume. È ora possibile impostare un limite di volume specifico per l’altoparlante integrato, applicabile esclusivamente alla riproduzione multimediale, senza influire su chiamate, FaceTime o avvisi di sistema. Inoltre, il cursore del volume torna ad essere visibile nella schermata di blocco e durante la riproduzione multimediale, garantendo un accesso rapido e costante al controllo audio. iOS 18.2 espande la possibilità di personalizzare le app di default. Oltre a browser, email, password e codici, gli utenti potranno presto selezionare app di terze parti come predefinite per messaggi e chiamate. Questa funzionalità, seppur non ancora attiva, sarà implementata con futuri aggiornamenti delle app supportate. La condivisione della posizione degli AirTag diventa più semplice e sicura grazie all’introduzione di link univoci. Questi link, accessibili da qualsiasi dispositivo connesso a internet, consentono di condividere la posizione di un AirTag con chiunque, semplificando il ritrovamento di oggetti smarriti. La condivisione è temporanea e controllabile: i link scadono automaticamente dopo sette giorni o al momento del recupero dell’AirTag, e il proprietario può disattivare la condivisione in qualsiasi momento. Questa funzione sarà integrata nei servizi clienti di diverse compagnie aeree per facilitare la localizzazione dei bagagli. Tra le novità in fase di sviluppo, iOS 18.2 include il codice per una funzione di stima del tempo di ricarica dell’iPhone. Questa informazione, già presente su molti dispositivi Android, potrebbe essere implementata con un futuro aggiornamento, come iOS 18.3. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)