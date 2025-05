IV edizione dello Young Innovators Business Forum: Milano capitale dell’innovazione

(Adnkronos) – L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) presenta la IV edizione dello Young Innovators Business Forum, in programma il 21 maggio 2025 nella prestigiosa cornice del MEET Digital Culture Center di Milano. Un evento di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione, che riunirà istituzioni, imprese, associazioni di categoria e opinion leader per discutere le sfide e le opportunità della trasformazione digitale, della sostenibilità e delle nuove tecnologie. “Questa manifestazione rappresenta un momento cruciale per promuovere il dialogo tra innovatori, istituzioni e imprese, con l’obiettivo di costruire un futuro digitale e sostenibile per l’Italia. Milano, capitale dell’innovazione, sarà il palcoscenico ideale per lanciare il nostro manifesto ‘Un New Deal Digitale per l’Italia’, un contributo concreto per il progresso del Paese”, ha dichiarato Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI. L’evento vedrà l’intervento di autorevoli rappresentanti istituzionali, tra cui Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario di Stato al Ministero della difesa. A rappresentare il territorio interverranno Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio, Demanio e Piano Straordinario Casa del Comune di Milano, Layla Pavone, Coordinatrice del Board per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale del Comune di Milano, ed Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia della Regione Lombardia. L’evento gode del prestigioso patrocinio di istituzioni come AGID – Agenzia per l’Italia Digitale, Comune di Milano e Parlamento Europeo, oltre al supporto di importanti associazioni di categoria rappresentate da figure di spicco come Paola Generali, Presidente di Assintel Confcommercio, e Alvise Biffi, Vicepresidente di Assolombarda. Il Forum vedrà la partecipazione di importanti dirigenti di enti chiave come l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), la Polizia Postale, il CNR, la Presidenza del Consiglio, l’ENEA e l’Unità di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio, Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale che porteranno visioni strategiche su temi come la sicurezza dei dati e gli investimenti per la transizione digitale. Tra gli special guest spiccano il celebre attore e comico Germano Lanzoni, noto per il suo contributo alla comunicazione digitale, e Luca Zorloni, Direttore di Wired Italia, voce autorevole nel panorama dell’innovazione tecnologica. L’evento sarà arricchito dalle testimonianze di leader di imprese italiane e internazionali come A2A, protagonista della smart energy, Bayer, leader nelle scienze della vita, Meta, colosso della tecnologia globale, Tinexta Cyber, eccellenza nella cybersicurezza, Maticmind, specialista in soluzioni ICT, Mazda, innovatore nella mobilità sostenibile, Leonardo Hotels, punto di riferimento nell’ospitalità, Mama Industry, realtà emergente nel panorama industriale, Impatto Digitale Group, azienda specializzata nella digital consulting, e Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei, simbolo di tradizione e innovazione. Questi partner sostenitori rappresentano l’eccellenza nei rispettivi settori e contribuiranno a delineare le prospettive future dell’innovazione in Italia. La giornata si aprirà con un main stage mattutino, che vedrà interventi istituzionali, aziendali e testimonianze di alto profilo. A seguire, nel pomeriggio, si terranno due tavole rotonde dedicate alla creazione del manifesto “Un New Deal Digitale per l’Italia”. I tavoli di lavoro, incentrati sui temi Milano Smart City e Italia Smart Nation, riuniranno esperti, innovatori e rappresentanti istituzionali per elaborare idee e progetti concreti, da sottoporre alle istituzioni governative e locali come contributo per una nuova era digitale. Nel corso dell’evento sarà presentato il IV rapporto dell’Osservatorio ANGI Ricerche, realizzato in collaborazione con Lab21.01 e curato dal Prof. Roberto Baldassari, Direttore del Comitato Scientifico ANGI. Il rapporto offrirà un’analisi approfondita sul progresso economico e sociale dell’Italia, con focus su intelligenza artificiale, cybersicurezza, mobilità sostenibile e smart city. La IV edizione dello Young Innovators Business Forum si conferma un’occasione unica per consolidare il ruolo di Milano come hub dell’innovazione e per lanciare proposte concrete per il futuro digitale del Paese. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)